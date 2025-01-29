رغم خسارة الهلال أمام القادسية.. نجم شاب يخطف الأضواء بمستوى مذهل!

رغم الهزيمة المفاجئة التي تلقاها الهلال أمام القادسية، برز نجم شاب في صفوف الزعيم بأداء لافت جعل الجماهير تتفاعل بقوة. هذا التألق الفردي فتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية منحه دورًا أكبر في المباريات القادمة لتعويض تراجع بعض الأسماء الأساسية.

كتب محمد سعد – مع انتهاء مباريات الجولة السابعة عشر من البطولة المحلية دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/ 2025 يتم استعراض ترتيب هدافي الدوري لكرة القدم.

حيث دخل فريق القادسية دائرة المنافسة في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ويقترب النصر صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

بينما يقع النادي الأهلي في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، وخلفه الشباب في المركز السادس برصيد 29 نقطة فقط.

تُجدر الإشارة إلى أن البرتغالي “كريستيانو رونالدو” لاعب النصر السعودي يستمر في صدارة ترتيب الهدافين بوصوله إلى الهدف رقم 14 حتى هذه اللحظة.

ومن بعده يأتي لاعب الاتحاد “كريم بنزيما” برصيد 13 هدفًا، ثم لاعب الهلال “ألكسندر ميتروفيتش” بـ 12 هدفًا.

تألق النجم الشاب في مواجهة القادسية رغم الهزيمة يؤكد أن الهلال يمتلك مواهب واعدة قادرة على صناعة الفارق مستقبلًا، ما يجعل الجماهير تترقب منح الفرصة له بشكل أكبر في قادم المباريات.