الزعاق يكشف سر تناغم الكون.. كيف يتكامل البشر مع النبات والحيوان؟

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق رؤيته حول التناغم الكوني، مشيرًا إلى العلاقة الفريدة التي تربط بين الحياة البشرية، النباتية، والحيوانية. وأكد أن هذا التوازن الدقيق بين مكونات الطبيعة هو سر استمرار الحياة على الأرض، في نظام محسوب بدقة مذهلة.

كتب محمد سعد – يظهر خبير الأرصاد الجوية والفلكية الدكتور “خالد الزعاق” يوضح عمل الكون بشكل متناغم ودقة لا مثيل لها، فالحياة البشرية تتكامل مع النباتية والحيوانية.

أوضح “الزعاق” أن جميع الحيوات تدور في حلقة مترابطة ترتبط بكوكب الأرض، وبين أثناء فقرته المذاعة على قناة العربية أن الأرض تعيش داخل رحم جوي، ويتألف من النيتروجين والأكسجين وغيرها من الغازات الأخرى.

يُشير خبير الأرصاد إلى أن الرياح لها دور حيوي ومهم جدًا في هذا النظام المتكامل، فهي تعمل على نقل وتجديد هذه العناصر، حيث قال: “الرياح هي التي تحمل البرودة في عز الشتاء والحرارة خلال الصيف، وهي التي تساهم في تلقيح النباتات، ونقل السحب، بل وتبشرنا بالأمطار”.

حديث الزعاق عن التناغم الكوني يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على التوازن البيئي، مما يدعو للتأمل في الدور الذي يلعبه كل عنصر في استدامة الحياة على كوكبنا.