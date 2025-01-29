القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج اليوم وموقف عمر مرموش

يستضيف مانشستر سيتي فريق كلوب بروج البلجيكي اليوم في مباراة حاسمة ضمن دوري أبطال أوروبا. تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة للمباراة ومشاركة النجم المصري عمر مرموش.

كتب محمد سعد – اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، يشهد ملعب الاتحاد في مانشستر مواجهة مصيرية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي، في ختام الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وتُعتبر هذه المباراة محطة حاسمة للفريقين، خاصةً لمانشستر سيتي الذي يُواجَه بضغوط هائلة لإنقاذ موسمه الأوروبي، فهل ينجح الفريق في الفوز علي حساب المنافس وتحقيق إنتصار صعب عليه من أجل تجاوز هذا الدور والصعود إلي الأدوار الإقصائية في ظل غياب اللاعب عمر مرموش أم لا، ونحن سننشر لكم القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد كلوب بروج اليوم.

الموعد والتوقيتات المحلية

تنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة (22:00)، وتتوافق مع:

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد كلوب بروج

تُبث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وفقًا للجدول التالي:

القناة التردد (نايل سات) الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports 2 HD 11054 أفقي (H) 27500 beIN Sports 2 HD 11585 (سهيل سات) عمودي (V) 27500

كما يُمكن متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD المدفوع، الذي يقدم تغطية شاملة للمباراة مع تعليق علي سعيد الكعبي.

الوضع التنافسي للفريقين

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الـ25 بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط، بينما يحتل كلوب بروج المركز الـ20 برصيد 11 نقطة، يحتاج الفريق الإنجليزي إلى الفوز بأي ثمن لتخطي حاجز المركز الـ24 والوصول إلى مرحلة الملحق المؤهل لدور الـ16، في حين يكفي التعادل لكلوب بروج لتعزيز فرصه في التأهل.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

مع غيابات كبيرة بسبب الإصابات، من المتوقع أن يعتمد المدرب بيب غوارديولا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جفارديول، أكانجي، جون ستونز، ريكو لويس.

الوسط: كوفاتشيتش، دي بروين، سافيو.

الهجوم: هالاند، فودين، جريلي.

أما كلوب بروج، فيعتمد على تشكيل دفاعي قوي بقيادة الحارس مينيولييه، مع خط هجوم يعتمد على السرعة عبر سكوف أولسن وفاناكين.

غياب عمر مرموش: الأسباب والتداعيات

تُعد غياب عمر مرموش عن المباراة أحد العوامل المؤثرة، حيث يُحظر عليه المشاركة مع مانشستر سيتي في نفس الدور من المسابقات القارية بعد أن خاض مباريات مع ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وفقًا للمادة 32 من لوائح الاتحاد الأوروبي (UEFA) 1013، وجاء جاء انتقال مرموش إلى السيتي مقابل 75 مليون يورو الأسبوع الماضي، وشارك بالفعل في فوز الفريق 3-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي، لكن هدفه المُلغى بسبب التسلل أثار جدلًا واسعًا 13. رغم ذلك، سيُسمح له باللعب بدءًا من الأدوار الإقصائية إذا تأهل الفريق، شريطة تسجيله في القائمة المحدثة 13.

تحليل تكتيكي للمواجهة

مانشستر سيتي: سيركز على الهجوم الكثيف عبر أجنحة فودين وجريليش، مع استغلال قدرات هالاند التهديفية. التحدي الأكبر سيكون في تجاوز دفاع كلوب بروج المنظم.

كلوب بروج: سيعتمد على الهجمات المرتدة والاستفادة من أخطاء دفاع السيتي، خاصة مع غياب روبين دياز بسبب الإصابة.

تأثير النتيجة على المسار الأوروبي

في حال فوز مانشستر سيتي: سيرتفع رصيده إلى 11 نقطة، مما قد يدفعه إلى المركز الـ24 أو ما فوق، حسب نتائج المباريات الأخرى.

في حال تعادل أو خسارة السيتي: سيُودع البطولة دون حتى التأهل إلى الملحق، وهو سيناريو كارثي للفريق الذي استثمر مبالغ ضخمة في الصيف الماضي.

خلفية تاريخية عن المواجهات

التقى الفريقان مرتين سابقًا في المسابقة، انتهت كليهما بفوز مانشستر سيتي ، لكن الظروف الحالية مختلفة، مع تغير نظام البطولة هذا الموسم ليشمل 36 فريقًا في مجموعة واحدة، يتأهل منها الثمانية الأوائل مباشرةً إلى دور الـ16، بينما يتنافس المراكز من 9 إلى 24 في الملحق.

متابعة المباراة عبر الإنترنت

بالإضافة إلى البث التلفزيوني، يُمكن متابعة الأحداث لحظة بلحظة عبر:

تطبيق TOD لبث مباشر عالي الجودة.

منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لبي إن سبورتس.

مع اقتراب موعد المباراة، يترقب المشجعون أداء مانشستر سيتي في هذا اللقاء الحاسم، مع العلم أن عمر مرموش لن يشارك بسبب القيود التنظيمية.