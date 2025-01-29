اصنعي جرانولا الشوكولاتة في المنزل بخطوات سهلة ومذاق شهي!

إذا كنتِ من عشاق الوجبات الخفيفة الصحية، فإن جرانولا الشوكولاتة هي الخيار المثالي لكِ! فهي غنية بالمغذيات، سهلة التحضير، ويمكنكِ إعدادها بمكونات بسيطة متوفرة في مطبخكِ. اكتشفي الطريقة المثالية لصنعها في المنزل واستمتعي بمذاقها اللذيذ في الإفطار أو كوجبة خفيفة خلال اليوم.

كتب محمد سعد – اتعد الجرانولا بالشوكولاتة اختيار صحي و لذيذ ومغذي لوجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة مليئة بالطاقة، فهي تجمع بين رقائق الشوفان والمكسرات والعسل مع نكهة الشوكولاتة الغنية، مما يجعلها مفضلة للكبار والصغار، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات صحية وطبيعية، مما يضمن الحصول على وجبة مفيدة ومشبعة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات الغذائية ومن خلال هذا المقال نتعرف على طريقه تحضير جرانولا الشوكولاتة.

طريقه تحضير جرانولا الشوكولاتة

لتحضير جرانولا الشوكولاتة يجب أن تتوفر المقادير الآتية:

2 كوب من الشوفان

نصف كوب من المكسرات المتنوعة

ربع كوب من بذور الشيا

نصف كوب من الفواكه المجففة

ربع كوب من رقائق الشوكولاتة

ربع كوب من بذور عباد الشمس

2 ملعقة كبيرة من العسل

2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني

1 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

رشة من الملح

خطوات عمل جرانولا الشوكولاتة

يجب قبل البدء بالوصفة تسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، امزجي الشوفان مع المكسرات والفواكه المجففة وبذور الشيا وبذور عباد الشمس.

في وعاء صغير، اخفقي العسل مع زبدة الفول السوداني ومسحوق الكاكاو والقرفة والملح حتى يمتزج الخليط جيدا.

أضيفي خليط العسل إلى المكونات الجافة واخلطيها حتى تتغلف المكونات تماما.

ضعي الخليط في صينية مغطاة بورق الزبدة، و وزعيه بشكل متساوي.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 10-12 دقيقة حتى يصبح لون الجرانولا ذهبيا.

اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد تماما.

بعد أن تبرد، أضيفي رقائق الشوكولاتة واحتفظي بالجرانولا في وعاء محكم الغلق في مكان بارد وجاف.

فوائد تناول الجرانولا للجسم

لأن الجرانولا تحتوي على الشوفان تعتبر وجبة صحية غنية بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي.

الفواكه والمكسرات تقوي من مناعة الجسم.

تعتبر الجرانولا وجبة مشبعة لذلك يمكن استخدامها في الدايت.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تحضير جرانولا الشوكولاتة الصحية في المنزل بسهولة، مع إمكانية إضافة مكوناتكِ المفضلة مثل الفواكه المجففة أو المكسرات لمذاق أكثر تميزًا.