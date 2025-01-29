حضري أكواب السعادة في المنزل بسهولة وبتكلفة بسيطة!

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة حلوى سهلة ولذيذة بمكونات بسيطة وغير مكلفة، فإن أكواب السعادة هي الخيار الأمثل! هذه الحلوى الشهية تتميز بطبقات غنية من النكهات التي تذوب في الفم، ويمكن تحضيرها في دقائق معدودة بمكونات متوفرة في مطبخكِ.

كتب محمد سعد – يقوم العديد من الأمهات بتحضير الكثير من أنواع الحلوى المختلفة من أجل تقديمها لأطفالهم، ومن أشهر هذه الحلويات هي أكواب السعادة التي تتكون من مجموعة من الطبقات، وتتميز هذه الأكواب بالطعم الرائع الذي يفضله العديد من الأشخاص الكبار والصغار وتم الكشف عن جميع المكونات والخطوات التي يتم من خلالها تحضير هذه الأكواب التي تتميز بالمذاق الرائع، وتنميز هذه الحلوى بسهولة التحضير وأنها لا تحتاج إلى استخدام الفرن.

خطوات عمل حلوى أكواب السعادة

يتم تحضير أكواب السعادة اللذيذة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات الاقتصادية الموجودة في كل بيت، وتتميز أيضًا أنها يام تحضيرها بسهولة دون الحاجة إلى استخدام الفرن، لذلك فهي يتم تحضير في وقت قليل، مما يجعل الأمهات يفضلون تحضيرها وتقديمها لأبنائهم، وقد تم توضيح جميع المكونات التي يتم استخدامها أثناء تحضير هذه الحلوى والتي تتمثل فيما يلي:

عدد من أكياس بسكويت الشاي السادة.

كوب من الحليب الدافئ.

ظرف من أي نوع قهوة سريعة الذوبان.

لتر كامل من الحليب ويفضل كامل الدسم.

ثلاثة ملاعق من ملاعق الطعام نشا.

ثلاثة ملاعق من ملاعق الطعام كاسترد.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

اثنين من ملاعق الزبدة ويمكن استخدام اثنين من المكعبات.

اثنين باكو من شيكولاتة المطبخ ملعقة من الحليب.

شيكولاتة مبشورة وكريز من أجل التزيين.

طريقة تحضير أكواب السعادة

تتميز أكواب السعادة بسهولة التحضير حيث يتم تحضيرها من خلال مجموعة من الخطوات التي تستطيع كل أم إتباعها من أجل الحصول على هذه الحلوى اللذيذة التي يحبها جميع الأطفال، وقد تم جميع الخطوات الخاصة بتحضير هذه الحلوى الشهية في النقاط الآتية:

يتم تحضير الأكواب أو أطباق الجيلي.

يتم إذابة القهوة سريعة الذوبان في كوب الحليب الدافئ مع ملعقة من السكر.

في قدر يتم وضع لتر الحليب مع الكاسترد والنشا والسكر مع التقليب حتى تذوب جميع المكونات.

يتم رفع الخليط على النار مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي سميك يترك حتى يبرد.

يتم غمس البسكويت السادة في خليط الحليب ويتم وضعه في الأكواب.

يتم وضع طبقة من خليط النشا فوق البسكويت ويتم تكرار ذلك حتى تنتهي كمية البسكويت.

يترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك.

يتم وضع الشيكولاتة مع ملعقة الحليب ويتم إذابتها.

يتم وضع الشيكولاتة المذابة على وضع جميع الأكواب.

تترك الأكواب في الثلاجة حتى تتماسك ويتم التزيين بالكريز والشيكولاتة المبشورة.

الآن يمكنكِ تحضير أكواب السعادة في منزلكِ بسهولة والاستمتاع بها مع العائلة، مع إمكانية إضافة لمساتكِ الخاصة مثل الشوكولاتة أو الفواكه المجففة لمذاق أكثر تميزًا.