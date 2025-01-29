كيك الريد فيلفيت بطريقة سهلة ومكونات بسيطة.. حضريها في منزلكِ الآن!

إذا كنتِ من عشاق الحلويات الفاخرة، فكيك الريد فيلفيت هو الخيار المثالي لكِ! يتميز هذا الكيك بقوامه الهش ولونه الأحمر الجذاب مع طبقة غنية من كريمة الجبن. اكتشفي الطريقة السهلة لتحضيره في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة لديكِ.

كتب محمد سعد – تعد كيكة الريد فلفيت واحدة من أكثر الحلويات شهرة وجاذبية، بفضل لونها الأحمر المميز ونكهتها الفريدة التي تجمع بين الحلاوة والخفة. تتميز هذه الكيكة بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، مما يجعلها خيار مثالي للمناسبات الخاصة والاجتماعات العائلية، و في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل كيكة الريد فلفيت.

طريقه عمل كيك الريد فيلفيت

لتحضير كيكة الريد فلفيت بخطوات سهلة و الحصول على نتيجة رائعة يجب تجهيز هذه المكونات:

2 كوب سكر بودرة للحشو.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب كريمة خفق.

500 جرام جبن كريمي للحشو.

2 3/4 كوب دقيق.

1/4 كوب كاكاو.

1 1/4 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

2 كوب سكر.

رشة ملح.

1 كوب زبدة سائلة.

1 ملعقة كبيرة خل.

5 بيضات.

1 كوب لبن رائب.

2 ملعقة كبيرة ملون طعام أحمر.

خطوات تحضير الكيك

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية، ثم قومي بدهن صينية كيك بحجم حوالي 23 سم بالزبدة أو الزيت ورشيها بالقليل من الدقيق.

في وعاء كبير، امزجي الدقيق مع السكر، البيكنج باودر، بيكربونات الصوديوم، الملح، والكاكاو.

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة السائلة مع البيض والفانيليا حتى تمتزج المكونات جيداً.

أضيفي خليط الزبدة والبيض إلى المكونات الجافة بشكل تدريجي، مع إضافة الحليب بالتناوب و استمري في الخلط بعد كل إضافة حتى تتجانس المكونات.

بعد مزج المكونات، أضيفي الخل واللون الأحمر واخلطي جيدا حتى يتوزع اللون الأحمر بشكل موحد في الخليط.

صبي الخليط في الصينية المحضرة مسبقا، ثم ادخليها إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح الكيك ناضجا.

يمكن التأكد من النضج عن طريق إدخال عود خشبي في وسط الكيك؛ إذا خرج العود نظيفا، فهذا يعني أن الكيك جاهز.

اتركي الكيك ليبرد تماما قبل تغطيته بكريمة الجبن.

طريقة تحضير كريمة الجبن

في وعاء، اخفقي الجبنة الكريمية حتى تصبح ناعمة وخالية من التكتلات.

أضيفي الكريمة الثقيلة، السكر البودرة، والفانيليا واخلطيهم جيدا حتى تصبح الكريمة خفيفة وسميكة.

بعد أن يبرد الكيك تماما، يمكنك تقسيمه إلى طبقات إذا رغبت في ذلك أو يمكنك تركه طبقة واحدة، ثم

غطي سطح الكيك بالكامل بكريمة الجبن باستخدام ملعقة ملساء.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تحضير كيك الريد فيلفيت بكل سهولة والاستمتاع بمذاقه الرائع مع عائلتكِ، سواء في المناسبات الخاصة أو كتحلية لذيذة في أي وقت.