كنز صحي في منزلكِ.. فوائد مذهلة لقشر البطاطس لا تتخلصي منه بعد اليوم!

ييعتبر قشر البطاطس من العناصر التي يتم التخلص منها عادةً دون معرفة قيمته الغذائية والفوائد الصحية العديدة التي يحملها. يحتوي هذا القشر على معادن وفيتامينات ضرورية لصحة الجسم، كما يمكن استخدامه بطرق مبتكرة للعناية بالبشرة والشعر، وحتى في تنظيف المنزل!

كتب محمد سعد – البطاطس من الخضروات الأساسية في المنزل وتدخل في العديد من الاكلات كما أنها غنية بالكربوهيدرات التي تعطي طاقة للجسم، ومن المميز انها لها فوائد عديدة للبشرة تساعد على تقشير البشرة من التصبغات والقضاء على الهالات السوداء وتعمل على تفتيح لون البشرة ونضارتها وسنعرض لكم فوائدها وغيرها من التفاصيل للاستفادة من قشر البطاطس.

فوائد قشر البطاطس

يحتوي قشر البطاطس على الكثير من العناصر المفيدة للبشرة ويوجد العديد من الاستخدامات المختلفة ومنها مايلي:

مقشر طبيعي للبشرة: بمجرد فرك قشر البطاطس على بشرتك يساعدك على تقشير الجلد بطريقة سهلة وآمنة لأنه يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي لها دور فعال، لتقشير بشرتك مرر قشر البطاطس على الوجة لمدة عشر دقائق و ثم اغسله بالماء الفاتر.

القضاء على البقع الداكنة: تحتوي البطاطس على مضادات البكتيريا، مما يجعلها دورًا فعالًا في التخلص من تصبغ الجلد وكذلك بقع حب الشباب.

وصفة جبارة للقضاء على التجاعيد

يمكنك القضاء على التجاعيد بإستخدام وصفة من قشر البطاطس وبذور الكتان بالخطوات التالية:

غسل الوجه بماء فاتر والقيام بتمرير قشر البطاطس على الوجه.

القيام ببشر جزء من البطاطس وتصفية عصارة البطاطس في طبق.

وفي الطبق نقوم بوضع معلقة من بذور الكتان على عصير البطاطس ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم تقوم بوضعها على بشرتك لمدة عشر دقائق.

ثم تغسل الوجه بماء فاتر وتجفيف الوجه بمنديل.

وضع مرطب مناسب لبشرتك.

استخدامات البطاطس

يمكنك استخدام البطاطس في العديد من وصفات الطعام ومنها:

يمكنك تحضير صينية البطاطس مع صدور دجاج، وأيضا من خضار مسلوق، البطاطس تحتوي على كمية وفيرة من البوتاسيوم وفيتامين مختلف.

يعتبر قشر البطاطس منظفًا آمنًا وفعالًا حيث يمكنك استخدامه للتخلص من الدهون والشوائب المتراكمة على الأسطح والأواني، وهذا عن طريق فرك المكان المصاب بقشر البطاطس، ثم امسحه بقطعة مبللة من القماش.

يمكنك تنظيف ماء البركة باستخدام قشر البطاطس لأنه يحتوي على نشا يتفاعل مع الماء ويساعد على التخلص من الشوائب فيه.

قشر البطاطس هو سماد طبيعي فعال بسبب العناصر الغذائية المفيدة.

بعد اكتشاف فوائد قشر البطاطس المذهلة، يمكنكِ إعادة استخدامه بطرق صحية وجمالية بدلاً من التخلص منه، والاستفادة من هذا الكنز الطبيعي في منزلكِ.