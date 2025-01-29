تعرف على أسعار السجائر الجديدة من الشرقية للدخان اليوم 29 يناير 2025

أعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عن أحدث أسعار منتجاتها من السجائر المحلية والمستوردة في مصر اعتبارًا من اليوم، 29 يناير 2025. تأتي هذه الأسعار بعد آخر تحديث رسمي، مع التأكيد على استقرار الأسعار دون زيادات جديدة في الفترة الأخيرة.

كتب محمد سعد – كشفت الشركة الشرقية للدخان عن أسعار السجائر في السوق المحلي بمصر اليوم 29 يناير 2025، والتي تشمل جميع أنواع السجائر، وتشهد الأسعار حالة من الاستقرار والهدوء الطفيف في الوقت الحالي، مما يثير اهتمام المواطنين الذين يتابعون هذه الأسعار بشكل يومي نظرا وتذبذبها بين الارتفاع والانخفاض وأحيانا الاستقرار سواء للأنواع المحلية أو المستوردة.

اسعار السجائر الجديدة اليوم

شهدت أسعار السجائر المحلية استقرارا نسبيا اليوم مع تثبيت أسعار معظم العلامات التجارية الشهيرة سواء كانت للسجائر العادية او المستوردة، وتتمثل الأسعار في الآتى:

حيث سجلت علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين سعر 34.72 جنيها وهو نفسه سعر علبة كليوباترا بوكس أبيض.

كما بلغ سعر علبة سجائر بوكس 25.10 جنيها.

وسعر علبة كليوباترا كينج سايز 34.72 جنيها أيضا.

أما بالنسبة لسجائر مونديال فقد استقرت أيضا عند نفس السعر 34.72 جنيها.

بينما حافظت سجائر كليوباترا سوبر كليوباترا بلاك ليبول على نفس السعر 34.72 جنيها.

حيث سجلت علبة سجائر ال آند ام جنيها، في حين بلغ سعر علبة سجائر مارلبورو كرافت (Marlboro Crafted) 74 جنيهًا.

وسجلت سجائر ميريت أسعارا مرتفعة وصلت إلى 95 جنيها.

بينما تراوح سعر علبة مارلبورو ما بين 89 جنيها.

كما سجلت علبة التبغ المسخن HEETS Selections DimensionS 69 جنيها.

بينما بلغ سعر علبة TEREA CapsuleS 74 جنيها.

وسعر علبة TEREA 69 جنيها.

الجدير بالذكر أن هناك عوامل تؤثر على أسعار السجائر مثل التغيرات في السياسات الضريبية تقلبات المواد الخام، وتغييرات العرض والطلب، وعلى الرغم من الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول زيادات محتملة في الأسعار، لم تعلن الشركات عن أي زيادات رسمية حتى الآن مما يجعل هذه الأخبار غير مؤكدة.

سعر علبة السجائر المستوردة اليوم 29 يناير 2025

جاءت أسعار السجائر المستوردة في الأسواق المحلية اليوم 29 يناير 2025 على النحو التالي:

سعر علبة سجائر وينستون توت تراوحت بين 60 جنيهًا و 62 جنيها.

سعر علبة سجائر وينستون سيلفر أو وينستون أزرق بلغ حوالي 60 جنيها.

سعر علبة سجائر ميريت سجلت نحو 95 جنيها.

سعر علبة سجائر مونديال كانت حوالي 34.72 جنيها.

سعر علبة سجائر مارلبورو العادي سجلت نحو 84 جنيها.

تؤكد الشركة الشرقية للدخان التزامها بتوفير منتجاتها بأسعار مستقرة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الحالية. يُنصح المستهلكون بالتحقق من الأسعار الرسمية لتجنب أي تلاعب في الأسواق.