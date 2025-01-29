تعرف على أسعار ومكونات شنط رمضان 2025 في كارفور

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، تقدم متاجر كارفور مجموعة متنوعة من شنط رمضان التي تحتوي على سلع أساسية تلبي احتياجات الأسر المصرية. تتفاوت أسعار هذه الشنط حسب محتوياتها لتناسب مختلف الميزانيات.

كتب محمد سعد – بالفعل مع اقتراب شهر رمضان، يبدأ الاهتمام بشكل كبير بالحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات الشهر الفضيل، العروض التي تقدمها متاجر مثل كارفور تكون فرصة جيدة للكثير من الأسر لشراء ما يحتاجونه بكميات كبيرة بأسعار معقولة، أيضا الشنط الرمضانية التي تحتوي على مجموعة من السلع الأساسية تعتبر من أبرز المنتجات التي تشهد إقبالا خاصة مع ارتفاع الطلب عليها في الشهر الكريم، ومن جهة أخرى التبرعات من الجمعيات أو الأفراد لتوزيع الشنط الرمضانية على الأسر المحتاجة تمثل أحد أوجه التكافل الاجتماعي، مما يعكس روح التعاون والمساعدة التي تميز هذا الشهر المبارك.

اسعار شنط رمضان

بالفعل، تعتبر كرتونة رمضان من العروض المميزة التي يتم تقديمها في العديد من المتاجر مثل كارفور، حيث تحظى بشعبية كبيرة نظرا لأنها توفر مجموعة متنوعة من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان، الأسعار التي تم ذكرها تمثل فرصة جيدة للشراء سواء لتخزين الاحتياجات أو لتوزيعها كتبرعات على الأسر المحتاجة، الكرتونة الأولى التي تحتوي على مكرونة وأرز وسكر وزيت وغيرها من السلع الأساسية بسعر 169 جنيها، تعد خيارا مناسبا للعائلات التي تحتاج لتوفير هذه المواد بأسعار معقولة، أما الكرتونة الثانية التي تحتوي على مزيد من السلع المتنوعة مثل الشاي، العدس، قمر الدين، البلح، وغيرها بسعر 399 جنيها، تعتبر شاملة أكثر للمنتجات التي تستخدم بشكل متكرر في رمضان، هذه العروض تساهم في تقليل الضغط المالي على الأسر، وتساعد أيضا في تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي من خلال التبرع بهذه الكراتين للأسر الفقيرة.

اهم أسعار ياميش رمضان 2025 عند كارفور

أسعار ياميش رمضان هذا العام تشهد زيادة ملحوظة، وهو ما يثير قلق الكثير من المواطنين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بوجه عام، على الرغم من أن الياميش يعتبر من التقاليد الرمضانية العريقة في مصر، إلا أن ارتفاع أسعاره قد يمثل تحديا للكثير من الأسر، الأسعار التي تم ذكرها تمثل بعض من أهم السلع التي يتم استهلاكها في رمضان:

لفة قمر الدين بسعر 89 جنيها وهو أحد العناصر الأساسية في صنع العصائر الرمضانية.

250 جرام قراصيا بسعر 59 جنيها.

250 جرام عين جمل بسعر 74 جنيها.

ربع كيلو جرام كاجو بسعر 189 جنيها الذي يعتبر من المكسرات الفاخرة.

ربع كيلو جرام بندق مقشر بسعر 159 جنيها.

ربع كيلو جرام سوداني بسعر 29 جنيها الذي يعد خيارا أقل تكلفة مقارنة ببقية المكسرات.

ربع كيلو جرام لوز بسعر 139 جنيها الذي يستخدم بشكل شائع في الحلويات الرمضانية.

تقدم كارفور خيارات متعددة لشنط رمضان بأسعار ومكونات متنوعة، مما يتيح للعملاء اختيار ما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم. يُنصح بزيارة أقرب فرع لكارفور للاطلاع على العروض المتاحة والتأكد من توافر الشنط.