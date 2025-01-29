إمساكية شهر رمضان 2025: مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام وفقًا للحسابات الفلكية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، يهتم المسلمون بالتعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار. وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل في 1 مارس 2025. تتفاوت ساعات الصيام خلال الشهر، حيث تبدأ بحوالي 13 ساعة و20 دقيقة في اليوم الأول وتزداد تدريجيًا لتصل إلى 13 ساعة و56 دقيقة في اليوم الحادي والعشرين.

كتب محمد سعد – شهر رمضان المبارك بات قريبا إنه شهر البركة والخير والنفحات الإلهية، شهر الصوم والعبادة شهر يملؤه الطهر والسكينة، نتمنى أن يستمر رمضان طوال العام لكي يعم السلام والمحبة بين الناس وتعود الروحانية إلى قلوبنا، في رمضان تنخفض المشاحنات وتزداد الفضائل والعادات الحسنة، في هذا المقال سنتعرف على موعد بداية الشهر الفضيل وتنظيمه من خلال إمساكية رمضان وكذلك عدد ساعات الصوم لأول 15 يوم من الشهر الكريم.

تعرف على امساكية شهر رمضان

شهر رمضان الكريم بات قريبا حاملا معه الطقوس الروحانية الربانية التي تملأ الأجواء بالسكينة، بالإضافة إلى الاحتفالات التي تزين الشوارع والميادين، وكذلك تلك التي تقام في المنازل من خلال تعليق الرايات والزينات التي تبث الفرح في النفوس، وفقا للحسابات الفلكية التي أصدرتها هيئة الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 1 مارس المقبل، بينما بدأ شهر رجب في بداية العام الجديد ومن المرجح أن يبدأ شهر شعبان في 31 يناير، ورغم هذه الحسابات الدقيقة فإن الرؤية الشرعية للهلال هي التي تحدد الموعد النهائي لبداية كل شهر هجري، حيث سوف يتم استطلاع هلال شهر رمضان في اليوم 29 من شهر شعبان، وذلك لمعرفة اليوم التالى كونه أول أيام شهر رمضان أم اليوم 30 المتمم للشهر الكريم.

إمساكية شهر رمضان 2025

بناء على الحسابات الفلكية من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المعظم يوم السبت 1 مارس 2025، مما يضع حدا للجدل حول مواعيد الشهر الكريم، وفيما يلي إمساكية الأسبوع الأول من شهر رمضان، التي توضح مواعيد بداية الصوم وعدد ساعاته اليومية:

السبت 1 مارس 1 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة.

الأحد 2 مارس 2 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 21 دقيقة.

الإثنين 3 مارس 3 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 23 دقيقة.

الثلاثاء 4 مارس 4 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة.

الأربعاء 5 مارس 5 رمضان مدة ساعات الصوم: 13 ساعة و 27 دقيقة.

الخميس 6 مارس 6 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 29 دقيقة.

الجمعة 7 مارس 7 رمضان مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة.

هذه الإمساكية تساعد على تحديد ساعات الصوم في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، والتي قد تختلف قليلا حسب الموقع الجغرافي لكل منطقة ودولة من حيث عدد الساعات وكذلك موعد بداية الشهر المبارك.

يرجى ملاحظة أن هذه المواقيت تعتمد على الحسابات الفلكية وقد تختلف بناءً على الموقع الجغرافي ونتائج الرؤية الشرعية للهلال. لذا، يُنصح بمتابعة الجهات الرسمية المحلية للتأكد من المواعيد الدقيقة.