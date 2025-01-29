استمتع بخصومات تصل إلى 50% في عروض كارفور على المنتجات والأجهزة

يقدم كارفور مصر مجموعة مميزة من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات والأجهزة، مع خصومات تصل إلى 50%، وذلك ضمن احتفالات عيد ميلاده السنوي. تشمل هذه العروض الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، مستلزمات المنزل، والعديد من المنتجات الأخرى.

كتب محمد سعد – تقدم كارفور مصر مجموعة مميزة من العروض الاستثنائية على الأجهزة الكهربائية المنزلية خلال شهر يناير 2025، سواء كنت تفكر في تحديث منزلك أو تبحث عن هدايا تكنولوجية مبتكرة، فإن هذا الشهر هو الأنسب للاستفادة من خصومات كبيرة على منتجات من ماركات عالمية مشهورة، تشمل العروض مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل الغسالات، والثلاجات، والمكيفات، والتلفزيونات، مما يجعل كارفور الوجهة المثالية للتسوق في هذه الفترة.

عروض كارفور

يقدم كارفور عروضا استثنائية طوال شهر يناير حيث يمكنك الاستفادة من خصومات ضخمة على مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية الحديثة، يمكنك التسوق بسهولة من خلال زيارة فروع كارفور المنتشرة في جميع أنحاء مصر أو عبر المنصات الرقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني الرسمي، تشمل هذه العروض منتجات مميزة تلبي كافة احتياجاتك وتطلعاتك، ومنها:

غسالة هاير بحجم 8 كيلو جرام بسعر 15,999 جنيه.

غسالة زانوسي بحجم 8 كيلو جرام بسعر 17,799 جنيه.

مكنسة بلاك أند ديكر بقدرة 2000 وات بسعر 6,499 جنيه.

شاشة إل جي بحجم 65 بوصة بسعر 28,999 جنيه.

شاشة إل جي بحجم 55 بوصة بسعر 18,999 جنيه.

فرن كهربائي بسعر 2,599 جنيه.

خلاط ميانتا بسعر 1,149 جنيه.

عروض كارفور على الأجهزة المنزلية

تتمتع هذه العروض بتخفيضات مذهلة حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات كبيرة على مجموعة من الأجهزة المنزلية المميزة، ومنها:

محضر الطعام كينوود بقدرة 750 وات بسعر 3,299 جنيه بعد الخصم.

مكنسة توشيبا بقدرة 1800 وات بسعر 4,390 جنيه.

غسالة الأطباق ميديا بسعر 16,999 جنيه خلال فترة التخفيضات.

مبرد المياه كولدير بسعر 7,899 جنيه بدلا من 8,590 جنيه بعد الخصم.

شاشة سامسونج بحجم 50 بوصة كريستال 4K بسعر 17,490 جنيه بخصم يزيد عن 50%.

هذه العروض تقدم لك فرصة رائعة للحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مغرية ومواصفات عالمية.

خصومات وتخفيضات عيد ميلاد كارفور 22 لسنة 2025

مع تزايد العروض المتميزة والاحتفالات الكبيرة يقدم هايبر ماركت كارفور خصومات هائلة على جميع الأجهزة الكهربائية تصل إلى 40%، كما تشمل العروض تخفيضات بنسبة 35% على مجموعة من الأجهزة المنزلية مثل محضر الطعام، والإير فراير، والميكروويف، وغيرها من المنتجات، حيث يمكن الاستفادة من هذه العروض عبر زيارة الفروع المنتشرة في أرجاء الجمهورية أو التسوق بسهولة من خلال الإنترنت.

لا تفوت فرصة الاستفادة من هذه العروض المميزة في كارفور مصر، حيث يمكنك الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة. للاطلاع على أحدث العروض والتخفيضات، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لكارفور مصر أو زيارة أقرب فرع لك.