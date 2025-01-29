استمتع بخصومات لولو على المستلزمات المنزلية في مصر: اغتنم الفرصة الآن!

يقدم لولو هايبر ماركت مصر مجموعة مميزة من العروض على المستلزمات المنزلية، بما في ذلك أدوات المطبخ، الأجهزة الكهربائية، وأدوات الطبخ والسفرة. تتضمن هذه العروض تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة متنوعة من المنتجات لتلبية احتياجات منزلك.

كتب محمد سعد – قامت سلسلة هايبر لولو المتواجدة في المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من العروض والتخفيضات للمواطنين وذلك على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية، حيث ينتظرها الكثير من الأشخاص من أجل شراء ما يرغبون به بأسعار منخفضة حيث أن أسعارها في الأيام العادية تكون مرتفعة جدا عليهم وبالتالي ينتظرون العروض والخصومات للشراء منها، كما أن هذه العروض قد بدأت من يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر يناير وتستمر حتى اليوم الموافق الثامن من شهر فبراير 2025، وسوف نقدم بعض الأشخاص بعض هذه العروض في هذا المقال.

خصومات لولو على المستلزمات المنزلية

يقدم هايبر لولو عروض و خصومات كثيرة جدا للكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية على الثلاجات المنزلية حيث جاءت كالتالي:

جاءت ثلاجة أيكون باب مزدوج التي حجمها 325 لتر، بسعر 1.389 ريال سعودي.

كما جاءت ثلاجة سامسونج 388 التي حجمها لتر، بسعر 2.499 ريال سعودي.

بينما وصل سعر ثلاجة هايسنس التي حجمها 379 لتر، بسعر 1.749 ريال سعودي.

بينما بلغ سعر المكنسة الكهربائية من أيكون التي قدرتها 1800 واط وحجمها 21 لتر نحو 169 ريال سعودي.

كذلك جاء فريزر أيكون بحجم 100 لتر، بسعر 589 ريال سعودي.

أما غسالة أيكون النصف اتوماتيك بحجم 5 كجم، وصل سعرها إلى 589 ريال سعودي.

بلغ سعر الغلاية الكهربائية من براون بحجم 1.7 لتر، نحو سعر 129 ريال سعودي.

خصومات هايبر لولو على المستلزمات المنزلية

توجد أيضا بعض الخصومات التي يقدمها هايبر لولو على بعض المستلزمات المنزلية والتي تحتاجها كل ربة منزل، حيث جاءت كالتالي: