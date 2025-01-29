عروض كازيون ماركت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في جميع الفروع

أعلنت كازيون ماركت عن أحدث عروضها المميزة المتاحة اليوم، الأربعاء 29 يناير 2025، في جميع فروعها المنتشرة. تتضمن هذه العروض تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية والاستهلاكية، لتلبية احتياجات العملاء اليومية بأسعار تنافسية.

كتب محمد سعد – كازيون يعد من أشهر وأفضل الهايبر ماركت التي لديها سلسلة عريقة من المتاجر التي تتواجد في كافة أنحاء مصر بجميع محافظاتها، مما يساهم في تقديم بعض العروض المميزة التي يتم تقديمها على مدار الأسابيع، مما يجعل الجميع يستعدون بشكل رسمي للحصول على هذه العروض واستغلالها استغلال أمثل، لأن جميع العروض التي يتم توفيرها قد تعد من احتياجاتنا الأساسية ومن مستلزماتنا الضرورية وتخزين بعض المنتجات لشهر رمضان يتطلب منا أن نقوم بالبحث عن العروض، ولا يوجد أفضل من عروض هايبر ماركت كازيون وسوف نتحدث عن أهم منتجاته والعروض التي يقدمها.

عروض كازيون ماركت

ولأننا نبحث عن بعض العروض المتميزة وفي نفس الوقت إلا أننا نرغب بالحصول على منتجات بأرخص الأسعار على جميع احتياجاتنا المنزلية، فإن هايبر ماركت كازيون يقدم دائما وبشكل أسبوعي عروض مميزة على الأرز وجميع أنواع البقوليات وعلى كافة المشروبات وعلى المجمدات لديك قسم خاص بالمنظفات وجميع مستلزمات المنزل والمعجنات والبسكويت والشوكولاتة والزيوت بجميع أنواعها لذلك من أهم وأفضل العروض التي قدمها هايبر ماركت كازيون تكون كالتالي:

زيت كريستال سيكون سعره اليوم بعد الخصم 235 جنيه.

برجر حجم كيلو ونصف نوع ميكو وصل سعره بعد الخصم 289 جنيه.

علبة التونة سعرها 35 جنيه.

البطاطس والسجق اليوم سعرهما 10 جنيه للكيلو.

البرتقال سعر الكيلو وصل اليوم50 جنيه.

التفاح الأصفر والسكري والتفاح الأحمر وصل سعره اليوم بعد الخصم 64 جنيه.

الكيوي وصل سعره اليوم إلى 100 جنيه بعد الخصم .

صابون كامي عدد الأربع قطع بسعر 54 جنيه.

جل منظف ملابس حجم 3 لتر سعره50 جنيه.

تخفيضات أوكازيون على الأجهزة الكهربائية

كما أن هايبر ماركت كازيون قام بتوفير عروض على بعض المنتجات الأخرى من الأجهزة الكهربائية، من ضمنها كل ما يلي:

شاشة حجم 43 بوصة وصل سعرها اليوم إلى 7500 جنيه وذلك بدلاً من سعر 11 ألف جنيه.

دفاية اثنين شمعة وصل سعرها اليوم إلى 300 جنيه.

خلاط فلامنجو قوة الخلاط وصلت إلى 400 وات سعره اليوم بعد الخصم 700 جنيه.

للاستفادة من هذه العروض المميزة، يُنصح بزيارة أقرب فرع لكازيون ماركت اليوم، حيث تستمر العروض حتى 30 يناير 2025 أو حتى نفاد الكمية. لمزيد من التفاصيل حول المنتجات المشمولة في العروض، يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لكازيون على فيسبوك أو موقعهم الإلكتروني.