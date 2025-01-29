تعرف على أسعار فوانيس رمضان 2025 في الأسواق المصرية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، تتزين الأسواق المصرية بالفوانيس المتنوعة التي تُعد رمزًا أساسيًا للاحتفال بالشهر الكريم. تتفاوت أسعار الفوانيس بناءً على الحجم، التصميم، والخامات المستخدمة في تصنيعها، لتناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

كتب محمد سعد – عشرون جنيهً حاليًا هي البداية التي يمكن أن تدخل بها عالم فوانيس رمضان لهذا العام حيث تتنوع الأسعار وتختلف من مكان لآخر مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتسابق المحلات والأسواق لتقديم أحدث الفوانيس بتصاميم جذابة وأسعار تنافسية سواء كنت تبحث عن فانوس تقليدي يحمل عبق الذكريات أو تصميم عصري يناسب ذوقك سنستعرض في هذا المقال أسعار فوانيس رمضان 2025 في مختلف الأسواق المصرية لنساعدك في اختيار ما يناسبك لقضاء أوقات ممتعة في الشهر الفضيل.

اسعار فوانيس رمضان

يمكننا التعرف على أسعار فوانيس رمضان لعام 2025 في السوق المصري من خلال استعراض مجموعة متنوعة من الفوانيس المتاحة في المحلات:

يبدأ العرض بفانوس معدني كبير يبلغ ارتفاعه 60 سم ويباع بسعر 250 جنيه.

أما الفوانيس الصغيرة فهناك فانوس خشبي ميدالية بتكلفة 20 جنيه.

لمن يبحث عن لمسة فاخرة يقدم فانوس من الكريستال الميدالية بسعر 90 جنيه.

بينما يتوفر فانوس صغير من الأكريليك بسعر 150 جنيه.

لمحبي الفوانيس الكبيرة هناك فانوس معدني كبير يصل سعره إلى 1800 جنيه.

أيضًا لا بد من الإشارة إلى الفوانيس ذات الأشكال المبتكرة مثل فانوس على شكل المفتش كرومبو بسعر 120 جنيه.

وفانوس مستوحى من مصباح علاء الدين بسعر 130 جنيه.

للأطفال هناك فانوس على شكل باربي متوفر بسعر 150 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان الرائجة لعام 2525

تتعدد الأنواع المتاحة من الفوانيس التي تشهد رواج كبير في العام الجاري مع اقتراب شهر رمضان المبارك ويمكن التعرف على أسعارها كما يلي:

يعتبر الفانوس المتوسط الحجم المطرز يدوي بالخرز من الخيارات البارزة حيث يتراوح سعره بين 450 و500 جنيه مما يجعله مميز وفريد من نوعه.

أيضًا يوجد فانوس متوسط الحجم مصنوع من المعدن المزخرف والذي يتراوح سعره في نفس النطاق أي بين 400 و500 جنيه.

أما بالنسبة للفوانيس ذات الأشكال الملفتة فنجد فانوس على شكل جندي بحجم 40 سم والذي يصل سعره إلى 350 جنيه.

وبالنسبة لتصميمات الفوانيس التي تستخدم الإضاءة بواسطة الشموع يتوفر فانوس بزجاج ملون بسعر يصل إلى 250 جنيه.

من يبحث عن فوانيس بأسعار معقولة هناك أيضًا فانوس متوسط الحجم مزود بشبابيك مفتوحة قابلة للإغلاق مصنوع من المعدن الملون حيث يبدأ سعره من 150 جنيه.

تقدم الأسواق المصرية مجموعة متنوعة من فوانيس رمضان بأسعار متفاوتة، مما يتيح للجميع اختيار الفانوس المناسب لاحتياجاتهم وميزانياتهم. يُنصح بالتسوق مبكرًا للاستفادة من التنوع المتاح والعروض المقدمة