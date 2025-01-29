كيكة جوز الهند الهشة في دقائق.. طريقة سهلة ومذاق لا يُقاوم!

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة حلوى سريعة ولذيذة تذوب في الفم، فكيكة جوز الهند الهشة هي الخيار المثالي! تتميز هذه الكيكة بقوامها الطري ومذاقها الغني، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ. تعلمي طريقة تحضيرها في دقائق واستمتعي بها مع عائلتكِ.

كتب محمد سعد – تعتبر كيكة جوز الهند واحدة من ألذ الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص بمختلف أعمارهم لما تتمتع به من قوام خفيف يذوب في الفم وطعم شهي كما أنها كيكة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بفضل مكوناتها من جوز الهند والسكر والزبدة والبيض والحليب مما يجعلها وصفة مفيدة للغاية تمد الأطفال والكبار بالطاقة كما يمكن تقديم هذه الوصفة الرائعة في مناسبات متعددة مثل أعياد الميلاد والتجمعات العائلية والأمسيات.

سنستعرض في هذا المقال أفضل وأسهل الطرق لتحضير كيكة جوز الهند الخفيفة والهشة في المنزل باستخدام مكونات متاحة ويمكنك تقديمها مع مختلف أنواع الحلويات التي تفضلينها أنت وأطفالك أو مع فنجان من مشروبك المفضل خلال وجبة الإفطار حسب ما تحبين وتتضمن هذه الوصفة مكونات سهلة جدا وهذه المكونات هي:

ملعقة صغيرة ونصف من الباكينج بودر.

كوبان من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المبشور للتزيين.

كوب من جوز الهند الطازج المبشور.

خطوات تحضير كيكة جوز الهند

يمكنك إعداد هذه الوصفة في المنزل عن طريق اتباع هذه الخطوات السهلة والتي تشمل:

قومى بتسخين الفرن إلى 160 درجة مئوية.

احضري وعاء كبيرا ثم قومي بوضع الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا فيه بعد أن تقومي بنخلهم.

في الخلاط الكهربائي ضعي الزبدة والسكر ثم اخفقيهما جيدا حتى يحصلا على قوام مشابه للكريمة وبعد ذلك أضيفي الحليب والبيض وواصلي الخفق حتى يمتزجوا بشكل جيد.

صبي الخليط السائل في الوعاء الذي يحتوي على الدقيق ثم اخلطي المكونات معا حتى تحصلي على عجينة كيك متينة.

ضعي جوز الهند المبشور على الخليط وقلبيه.

احضري صينية مدهونة بقليل من الزيت ورشة دقيق ثم قومي بصب خليط الكيك فيها وادخليها إلى الفرن المسخن.

اتركي الصينية حتى تنضج الكيكة وتأخذ اللون الذهبي ثم جربي نضجها باستخدام عود الأسنان.

أخرجي الصينية من الفرن ورشي جوز الهند المبشور على السطح للتزيين.

يمكنك البدء بتزيين الكعكة بالكريمة ثم قم برش جوز الهند فوقها.

باتباع هذه الخطوات السهلة، يمكنكِ تحضير كيكة جوز الهند الهشة بسرعة والاستمتاع بمذاقها الرائع مع كوب من القهوة أو الشاي، مما يجعلها مثالية للمناسبات العائلية أو لضيافة مميزة..