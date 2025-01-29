لأول مرة.. الهلال ضحية الأخطاء التحكيمية والعقيلي يكشف تفاصيل مثيرة!

في واقعة غير معتادة، وجد الهلال نفسه متضررًا من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل خلال إحدى مبارياته الأخيرة. الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العقيلي كشف عن تفاصيل جديدة حول الأخطاء التي أثرت على مجريات اللقاء، مما فتح باب التساؤلات حول معايير التحكيم في دوري روشن السعودي.

كتب محمد سعد – على الرغم من أغلب مباريات الهلال السعودي يتم توجيه هجوم حاد إليه بسبب الأخطاء التحكيمية التي يتم وصفها بالمؤامرات التي تصب في صالحه حتى الثانية الأخيرة من عمر اللقاء لإنقاذه من فخ الخسارة أو التعادل؛ إلا أن الموازين انقلبت تلك المرة في مباراة القادسية.

إذ تمكن فريق قادس من إلحاق الهزيمة بالفريق الأزرق وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد؛ إلا أن الحديث إلى الآن لم ينتهِ عن أخطاء المباراة بعد يومين منها؛ وهذا ما قام به الناقد الرياضي خالد العقيلي الذي أشار إلى واقعة في هذا اللقاء طالب بها ضرورة التحرك ضد لجنة التحكيم.

فقد شارك العقيلي مقطع من المباراة يظهر فيه اللاعب حسان تمبكتي نجم الهلال وهو يحاول التصدي للكرة القادمة إليه؛ إلا أنه فُوجئ بلاعب القادسية من ورائه يدفعه بقوة ليسقط على الأرض؛ وعلى هذا المقطع كتب الآتي “‏معقوله هذي في مباراة ‎الهلال والقادسية وين تقنيه الفار ؟؟، وين الاحتجاج من تمبكتي؟؟”.

من الجدير الإشارة إلى أن هناك مصادر إعلامية قد أفادت أن إدارة الهلال تقدمت بطلب إلى رئيس لجنة حكام روشن من أجل الحصول على تفسير يخص واحدة من وقائع تلك المباراة المثيرة للجدل.

مع تصاعد الجدل حول الأخطاء التحكيمية وتأثيرها على نتائج المباريات، يبقى السؤال: هل تتخذ الجهات المختصة إجراءات لضمان عدالة المنافسة وحماية حقوق الأندية؟