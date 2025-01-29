موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم السكني لشهر فبراير 2025

يترقب المستفيدون من برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر فبراير 2025. وفقًا للجدول الزمني المعتاد، يتم إيداع مبالغ الدعم في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي. نظرًا لأن 24 فبراير 2025 يوافق يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يتم صرف الدعم في هذا اليوم دون تأخير.

كتب محمد سعد – يُعد موعد صرف الدعم السكني من أهم الأمور التي يهتم بها الأفراد المستفيدين من برنامج الدعم التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية.

حيث إن الوزارة تُحدد موعد ثابت من أجل صرف الدعم السكني من كل شهر ميلادي، ويتم تبكيره أو تأخيره ليوم واحد، وهذا إذا صادف يوم الصرف عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية.

بالتالي يأتي موعد صرف الدعم السكني الدفعة الجديدة للشهر المُقبل يوم الإثنين بتاريخ 24 فبراير 2025، أي يكون الصرف بدون أي تبكير أو تأخير، وتحرص وزارة الإسكان على ضمان حصول الفئات المستفيدة الدعم.

يُنصح المستفيدون بمتابعة الإعلانات الرسمية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية للتأكد من موعد الصرف المحدد، والتأكد من تحديث بياناتهم البنكية لضمان استلام الدعم في الوقت المحدد.