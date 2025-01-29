رياضة

رسميًا.. الاتحاد يتصدر قائمة الحضور الجماهيري في دوري روشن متفوقًا على الهلال!

رسميًا.. الاتحاد يتصدر قائمة الحضور الجماهيري في دوري روشن متفوقًا على الهلال!
رسميًا.. الاتحاد يتصدر قائمة الحضور الجماهيري في دوري روشن متفوقًا على الهلال!
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

في إنجاز جديد لجماهير العميد، أعلن دوري روشن السعودي رسميًا تصدر نادي الاتحاد قائمة أكثر الأندية حضورًا جماهيريًا خلال الموسم الجاري، متفوقًا على الهلال بثلاثة مراكز. هذا الإنجاز يعكس مدى شعبية الفريق ودعم جماهيره الكبير في المدرجات، مما يعزز أجواء المنافسة والإثارة في الدوري.

 كتب محمد سعد – إن المنافسة الحقيقة التي تدور بين كوكبة أندية دوري روشن السعودي لا تكون فقط على النتائج وتسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب على أرض الملعب؛ بل إن هناك نوع آخر يخص الجانب الجماهيري الذي يزيد من قيمة النادي على كافة الأصعدة.

هذا الأمر هو ما تبين أن الاتحاد السعودي هو أكثر نادي حصل على الدعم الجماهيري خلال النصف الأول من موسم البطولة المحلية حسب إحصائية رسمية تم الإعلان عنها على الحساب الخاص بالرابطة؛ وهي ما تضمنت ترتيب الأندية حسب الحضور الجماهيري كما يلي:

النادي

عدد الحضور الجماهيري

الاتحاد

317,173

الأهلي

172,787

النصر

148,924

الهلال

135,051

القادسية

72,861

الفتح

53,549

الشباب

50,811

الخليج

50,083

الاتفاق

47,762

ضمك

36,512

التعاون

34,839

الرياض

26,229

الخلود

21,305

العروبة

20,325

الرائد

19,697

الأخدود

15,613

الفيحاء

11,638

الوحدة

6,945

في هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ترتيب الأندية حسب عدد النقاط؛ حيث يحتل الصدارة فريق الهلال، ثم الاتحاد في المركز الثاني، أما القادسية فهو صاحب المركز الثالث والنصر في المركز الرابع.

بهذا التصدر، يواصل جمهور الاتحاد إثبات تأثيره الكبير في دعم فريقه، مما يطرح التساؤلات حول مدى استمرار هذا التفوق حتى نهاية الموسم، في ظل المنافسة القوية بين الأندية الجماهيرية.

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