رسميًا.. الاتحاد يتصدر قائمة الحضور الجماهيري في دوري روشن متفوقًا على الهلال!

في إنجاز جديد لجماهير العميد، أعلن دوري روشن السعودي رسميًا تصدر نادي الاتحاد قائمة أكثر الأندية حضورًا جماهيريًا خلال الموسم الجاري، متفوقًا على الهلال بثلاثة مراكز. هذا الإنجاز يعكس مدى شعبية الفريق ودعم جماهيره الكبير في المدرجات، مما يعزز أجواء المنافسة والإثارة في الدوري.

كتب محمد سعد – إن المنافسة الحقيقة التي تدور بين كوكبة أندية دوري روشن السعودي لا تكون فقط على النتائج وتسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب على أرض الملعب؛ بل إن هناك نوع آخر يخص الجانب الجماهيري الذي يزيد من قيمة النادي على كافة الأصعدة.

هذا الأمر هو ما تبين أن الاتحاد السعودي هو أكثر نادي حصل على الدعم الجماهيري خلال النصف الأول من موسم البطولة المحلية حسب إحصائية رسمية تم الإعلان عنها على الحساب الخاص بالرابطة؛ وهي ما تضمنت ترتيب الأندية حسب الحضور الجماهيري كما يلي:

النادي عدد الحضور الجماهيري الاتحاد 317,173 الأهلي 172,787 النصر 148,924 الهلال 135,051 القادسية 72,861 الفتح 53,549 الشباب 50,811 الخليج 50,083 الاتفاق 47,762 ضمك 36,512 التعاون 34,839 الرياض 26,229 الخلود 21,305 العروبة 20,325 الرائد 19,697 الأخدود 15,613 الفيحاء 11,638 الوحدة 6,945

في هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ترتيب الأندية حسب عدد النقاط؛ حيث يحتل الصدارة فريق الهلال، ثم الاتحاد في المركز الثاني، أما القادسية فهو صاحب المركز الثالث والنصر في المركز الرابع.

بهذا التصدر، يواصل جمهور الاتحاد إثبات تأثيره الكبير في دعم فريقه، مما يطرح التساؤلات حول مدى استمرار هذا التفوق حتى نهاية الموسم، في ظل المنافسة القوية بين الأندية الجماهيرية.