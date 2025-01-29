قرار حاسم.. الهلال يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد كنو مع اقتراب نهاية الميركاتو!

حسم نادي الهلال موقفه النهائي من ملف انتقال لاعبه الدولي محمد كنو إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، موجّهًا صدمة قوية لإدارة الراقي. يأتي ذلك في ظل محاولات الأهلي لتعزيز صفوفه بنجم وسط مميز قبل إغلاق نافذة الميركاتو، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب مع الزعيم.

كتب محمد سعد – تأتي تطورات عاجلة بشأن مستقبل الدولي “محمد كنو” لاعب نادي الهلال السعودي، وهذا وسط الأخبار المنتشرة برحيله قبل انتهاء فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية 2025.

من الجدير بالذكر أن “محمد كنو” يدخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال السعودي بشهر يناير الجاري، وينتهي عقده بانتهاء الموسم الكروي الحالي 2024/ 2025.

فظهرت رغبة إدارة النادي الأهلي في الحصول على خدمات “محمد كنو” خلال الساعات القليلة الماضية، وأرسل الفريق عرض رسمي لقلعة الهلال السعودي، ولكن تم رفض العرض.

كما اتفقت إدارة الهلال السعودي مع اللاعب “محمد كنو” على التجديد لثلاثة مواسم أخرى، ويترقب وصول موافقة رابطة دوري روشن المحترفين لتوقيع العقد رسميًا.

يُذكر أن “محمد كنو” انضم إلى صفوف نادي الهلال السعودي عام 2018، ونجح في تحقيق الكثير من البطولات، فيما لعب 22 مباراة وسجل هدفًا واحدًا وصنع 4 أهداف.

مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، يبدو أن الهلال قد أغلق الباب أمام أي مفاوضات بشأن كنو، ليبقى اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى إشعار آخر، مما يدفع الأهلي للبحث عن بدائل أخرى.