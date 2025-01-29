رياضة

قرار حاسم بشأن ستيفن جيرارد.. إدارة الاتفاق تحسم مصيره بعد تراجع النتائج!

قرار حاسم بشأن ستيفن جيرارد.. إدارة الاتفاق تحسم مصيره بعد تراجع النتائج!
قرار حاسم بشأن ستيفن جيرارد.. إدارة الاتفاق تحسم مصيره بعد تراجع النتائج!
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

في ظل تراجع نتائج الاتفاق في دوري روشن السعودي، أصدرت إدارة النادي قرارًا نهائيًا بشأن مصير المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من النتائج المخيبة، التي أثارت الجدل حول مستقبل الجهاز الفني وإمكانية إجراء تغييرات قبل نهاية الموسم.

 كتب محمد سعد – تصرح إحدى الصحف الرياضية عن رفض إدارة فريق الاتفاق لاستمرار الإنجليزي “ستيفن جيرارد” عقب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الفترة الماضية.

كما يتفق الفريق مع مدير فني وطني لقيادة الاتفاق خلال الموسم الكروي الجاري، ويقع فريق الاتفاق في المركز الثاني عشر مع “جيرارد” في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة.

حيث هُزم الاتفاق في 8 مواجهات خلال الموسم الجاري، وتعادل في 4 مباريات وانتصر في 5 مباريات بقيادة المدرب الإنجليزي.

مع تزايد الضغوط الجماهيرية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يستمر جيرارد مع الاتفاق رغم تراجع الأداء، أم أن الإدارة ستبحث عن بديل يعيد الفريق إلى سكة الانتصارات؟

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