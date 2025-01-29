كيفية التقديم على مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات 2025: الشروط والخطوات

ُقدم ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات متنوعة للمواطنين، بهدف دعمهم في مختلف المجالات. للاستفادة من هذه المساعدات في عام 2025، يجب اتباع إجراءات محددة وتوفير مستندات معينة.

كتب محمد سعد – يتم تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات من خلال الحضور الشخصي إلى مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ويجب على جميع الراغبين بتقديم الطلبات التحقق من استيفاء جميع الشروط بالإضافة إلى توفير الأوراق والمستندات المطلوبة لضمان إجراء معاملاتهم بسهولة ودون مواجهة أية صعوبات وجكظش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طريقة تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات

يتم تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

التحقق من استيفاء جميع الشروط.

توفير كافة المستندات والأوراق الثبوتية.

زيارة مكتب شؤون المواطنين والمجتمع​ في ديوان الرئاسة.

تقديم المستندات وتعبئة النموذج المقرر لتقديم الطلب.

اتباع تعليمات الموظف المختص حتى الانتهاء من وضع الطلب

رقم تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات

يستطيع المواطنون التواصل مع مكتب شؤون المواطنين والمجتمع​ في ديوان الرئاسة الإماراتي عبر الرقم التالي 0097122288888 مباشرة، وذلك للاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها سابقًا بالإضافة إلى التحقق من المستندات والوثائق والشروط المطلوبة لتقديم الطلبات الجديدة إلى الديوان والحصول على المساعدات.

شروط تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات

توضح القائمة التالية شروط تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات:

توفير جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

كون الأوراق الثبوتية مصدقة من الجهات المختصة.

أن تكون كافة الأوراق الثبوتية واضحة.

أن لا تتجاوز صلاحية شهادة إثبات الحالة مدة ستة 6 شهور من تاريخ إصدارها.

توضيح مصدر الدخل الشهري في الطلب.

مستندات تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات

فيما يلي جدول يوضح المستندات المطلوبة عند تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات:

البيان مستندات تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة في الإمارات المستندات العامة للطلب صورة حديثة عن جواز السفر ساري الصلاحية.

صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية.

صورة حديثة وكاملة عن خلاصة القيد مع إحضار خلاصة القيد الأصلية.

شهادة راتب أصلية توضح الراتب الإجمالي، أو شهادة بطاقة الضمان الاجتماعي للمنتفعين من المساعدة الاجتماعية، أو شهادة عدم انتفاع من مساعدات الضمان الاجتماعي.

عقد إيجار حديث وموثق في حالة الإقامة بالإيجار. مستندات تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة للأرملة إثبات الحالة.

شهادة الوفاة.

مستندات حصر الإرث.

صورة حديثة عن جواز السفر ساري الصلاحية.

صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية.

صورة حديثة وكاملة عن خلاصة القيد مع إحضار خلاصة القيد الأصلية.

شهادة راتب أصلية توضح الراتب الإجمالي، أو شهادة بطاقة الضمان الاجتماعي للمنتفعين من المساعدة الاجتماعية، أو شهادة عدم انتفاع من مساعدات الضمان الاجتماعي.

عقد إيجار حديث وموثق في حالة الإقامة بالإيجار. مستندات تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة للمطلقة إثبات حالة.

شهادة طلاق.

شهادة حضانة مع حكم النفقة.

شهادة إعالة بحضور المطلق.

صورة حديثة عن جواز السفر ساري الصلاحية.

صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية.

صورة حديثة وكاملة عن خلاصة القيد مع إحضار خلاصة القيد الأصلية.

شهادة راتب أصلية توضح الراتب الإجمالي، أو شهادة بطاقة الضمان الاجتماعي للمنتفعين من المساعدة الاجتماعية، أو شهادة عدم انتفاع من مساعدات الضمان الاجتماعي.

عقد إيجار حديث وموثق في حالة الإقامة بالإيجار. مستندات تقديم طلب مساعدة ديوان الرئاسة للزوج أو الزوجة غير المواطنين صورة حديثة من عقد الزواج.

صورة من جواز السفر للزوج أو الزوجة.

شهادة ميلاد الأبناء أو صور من جوازات السفر.

صورة حديثة عن جواز السفر ساري الصلاحية.

صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية.

صورة حديثة وكاملة عن خلاصة القيد مع إحضار خلاصة القيد الأصلية.

شهادة راتب أصلية توضح الراتب الإجمالي، أو شهادة بطاقة الضمان الاجتماعي للمنتفعين من المساعدة الاجتماعية، أو شهادة عدم انتفاع من مساعدات الضمان الاجتماعي.

عقد إيجار حديث وموثق في حالة الإقامة بالإيجار.

باتباع هذه الخطوات وتوفير المستندات المطلوبة، يمكن للمواطنين التقديم على مساعدات ديوان الرئاسة في الإمارات لعام 2025 بسهولة. يُنصح بالتأكد من استيفاء جميع الشروط وتقديم الوثائق كاملة لضمان معالجة الطلب بكفاءة.