الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تعلن عن 17 وظيفة شاغرة في تخصصات متنوعة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توفر 17 وظيفة شاغرة في مجالات متعددة، بهدف تعزيز كوادرها بكفاءات متميزة. تشمل هذه الوظائف تخصصات في الأمن السيبراني، الصيانة، خدمات الحركة الجوية، وشؤون أمن الطيران، وغيرها.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن طرح فرص عمل شاغرة لديها، للتخصصات التالية: صقحوي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة