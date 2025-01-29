الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تعلن عن 17 وظيفة شاغرة في تخصصات متنوعة

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توفر 17 وظيفة شاغرة في مجالات متعددة، بهدف تعزيز كوادرها بكفاءات متميزة. تشمل هذه الوظائف تخصصات في الأمن السيبراني، الصيانة، خدمات الحركة الجوية، وشؤون أمن الطيران، وغيرها.
كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن طرح فرص عمل شاغرة لديها، للتخصصات التالية: صقحوي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة
- أخصائي أول ( CNS الأمن السيبراني) .
- فني – الأمن والصيانة.
- أخصائي – خدمات الحركة الجوية.
- مساعد تنفيذي – شؤون أمن الطيران.
- أخصائي أول – سلامة ANS .
- متخصص هندسة ANS .
- مدير أول – البنية التحتية للتكنولوجيا.
- متخصص – مسجلات الطيران، تكنولوجيا المختبرات والتحقيقات.
- مساعد مدير – المشتريات.
- أخصائي أول – الرقابة والتفتيش.
- أخصائي – الرقابة والتفتيش.
- موظف العقود.
- اخصائي – تحقيقات هندسية.
- مساعد مدير – تحقيقات العمليات الجوية.
- مساعد مدير – العقود.
- ضابط أول – عمليات الحركة الجوية.
- للاطلاع على التفاصيل الكاملة للوظائف المتاحة، بما في ذلك المتطلبات والمؤهلات المطلوبة، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني. يُرجى التأكد من تقديم الطلبات قبل الموعد النهائي المحدد لكل وظيفة.
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