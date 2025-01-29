عيسى رمضان: ارتدوا الملابس الثقيلة.. الكويت تشهد أبرد شتاء منذ عقد مع توقعات بأمطار رعدية

حذّر خبير الأرصاد الجوية، عيسى رمضان، من أن الكويت تشهد هذا العام أبرد شتاء منذ عشر سنوات، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم الاستهانة بالبرودة. وأشار إلى أن درجات الحرارة المحسوسة قد تنخفض إلى ما دون الصفر، مع توقعات باستمرار هذه الأجواء الباردة حتى نهاية فصل الشتاء.

كتب محمد سعد – فيما أكد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أن «البلاد ستشهد هذا العام برداً لم يأتِ مثله منذ عقد من الزمان»، بيّن أن «الأجواء ستكون دافئة خلال عطلة نهاية الأسبوع» صصنتع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وذكر رمضان أنه «بعد برودة الجو التي شهدناها ستكون أجواء اليوم (الجمعة) وجزء من (السبت) دافئة، بفعل هواء الكوس (الرياح الجنوبية الشرقية)، وستصل درجات الحرارة إلى 24 درجة، مع وجود غيوم في السماء، وفرص لسقوط أمطار».

ونصح رمضان بـ«لبس الملابس الثقيلة وعدم الاستهانة بالبرودة»، لافتاً إلى أن «البرد يبدأ من ليل السبت، بفعل عودة الهواء الشمالي الغربي، على أن تستمر برودة الجو، ويكون معدل البرودة أقوى مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل».

من جهته، أكد خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي أن «الأيام المقبلة ستكون معتدلة الأجواء دافئة نهاراً وباردة ليلاً، مع فرص لأمطار من مساء اليوم (الجمعة) وحتى ظهر غد السبت، بين خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحياناً».

وكانت البلاد قد تعرّضت لأجواء باردة خلال الأيام الماضية، حيث سجل متوسط درجات الحرارة في 19 ديسمبر 13 درجة مئوية، وفي 20 ديسمبر 12.5 درجة مئوية، وفي 21 ديسمبر 14 درجة مئوية، وفي 22 ديسمبر 13 درجة مئوية، وفي 23 ديسمبر 13 درجة مئوية وفي 24 ديسمبر 13 درجة مئوية، لكنها ارتفعت أمس لتسجل 14 درجة مئوية.

ووفقاً لإحصائيات إدارة الأرصاد الجوية، فإن أعلى درجة حرارة سجلت في البلاد في شهر ديسمبر كانت في 24 ديسمبر 2017، وبلغت 30.5 درجة مئوية، فيما بلغت أدنى درجة حرارة صغرى -1.5 درجة مئوية وسجلت في 29 ديسمبر 1963. أما أدنى درجة حرارة صغرى على الإطلاق فكانت في جزيرة بوبيان في 4 يناير 2009، وبلغت -4.5 درجة مئوية.

مع استمرار هذه الموجة الباردة، يُنصح الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً في ساعات الليل والصباح الباكر، وارتداء الملابس المناسبة لتجنب تأثيرات البرد القارس.