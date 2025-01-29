بعد احتجاج الهلال.. المسحل يصدر قرارًا عاجلًا بشأن حكم مواجهة القادسية!

تصاعدت حالة الجدل بعد خسارة الهلال أمام القادسية، حيث أبدى النادي اعتراضه على قرارات التحكيم التي أثرت على نتيجة اللقاء. وفي استجابة سريعة، أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن قرار عاجل بشأن حكم المباراة، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وضمان العدالة التحكيمية في دوري روشن.

كتب محمد سعد – اعترفت اللجان المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن الخطأ الذي ارتكبه الحكم خلال مباراة الهلال والقادسية في دوري روشن للمحترفين كان مؤثرًا على سير المباراة ونتيجتها.

وحقق القادسية فوزًا مثيرًا على الهلال بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم بمدينة الدمام يوم الاثنين الماضي، في ختام الجولة السابعة عشرة من الدوري.

وقد جرت الأحداث المثيرة للجدل في الدقيقة الـ42، حين تورط ناتشو فيرنانديز، مدافع القادسية، في لقطة مشتركة مع سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، وأثار الجدل بلمسه الكرة بيده، مما دفع لاعبي الهلال للمطالبة بركلة جزاء.

مع ذلك، رفض الحكم النمساوي جوليان وينبيرجر هذه المطالب، وبدلًا من ذلك احتسب ركلة حرة غير مباشرة لصالح القادسية بعد مراجعة تقنية الفيديو، في قرار اعتبرته لجنة الحكام بأنه “غريب” وغير مفهوم.

وفي تطور عاجل، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة السيد ياسر المسحل، عن قرار استبعاد الحكم النمساوي من إدارة أي مباريات قادمة في الدوري السعودي للمحترفين، كما أكد الاتحاد اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة بهدف تعزيز دقة القرارات التحكيمية وتفادي تكرار الأخطاء التي تؤثر على سير المباريات مستقبلاً.