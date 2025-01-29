موعد شهر رمضان 2025 في مصر والدول العربية

يترقب المسلمون في مصر والدول العربية حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025. وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل يوم السبت، 1 مارس 2025. يتم تأكيد هذا الموعد بعد استطلاع هلال رمضان في 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025. تختلف مدة الشهر بين 29 و30 يومًا بناءً على رؤية الهلال.

كتب محمد سعد – انها أسابيع قليلة حيث يترقب الملايين من المسلمين من حول العالم حلول شهر رمضان المبارك، ولقد شهدت مواقع البحث خلال الفترة الأخيرة من الأفراد المسلمين فى دول العالم الاستفسار عن ما هو موعد أول يوم رمضان 2025، وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه ستكون بداية هذا الشهر فى يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، ولمزيد من التفاصيل والمعلومات تابعوا معنا مقال اليوم.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان لعام 2025

سوف يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك بعد مغيب شمس يوم الجمعة الموافق 29 شعبان 1446 يوم الموافق 28 فبراير 2025،حيث يتم تحديد الموعد الصحيح لبداية صيام هذا الشهر الفضيل، طبقا لما يتم اعلانه من قبل دار الإفتاء وهناك توقعات بأن موعد شهر رمضان سوف يكون يوم الموافق 1 أو 2 مارس، وسوف يستمر لمدة 29 يوم أو 30 يوم.

فضل صيام شهر رمضان المبارك على المسلمين

شهر رمضان يحل كل عام بعد شهر شعبان وهو من الشهور القمرية، حيث فضله الله تعالى على باقي شهور السنة الهجرية وأن الصيام فيه يعد فرض من فروض الإسلام،حيث يكون أحد أركان الإسلام الخمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)، حيث تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، شهر رمضان هو شهر التوبة والمغفرة وتكفير الذنوب عن طريق صوم رمضان نعيش الصبر وهو من أشكال العبادات، التى تمكن المسلم من الابتعاد عن شهوات الدنيا، والصوم هو نصف الصبر وجزاء الصبر الجنة، في شهر رمضان ويستجيب فيه الدعوات لمن تقرب من المولى عز وجل.

عدد ساعات صيام أول أيام شهر رمضان 2025

يتفاوت عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية فى خلال شهر رمضان 2025، حيث يكون في الأيام الأولى ساعات الصيام أقصر حيث تقدر بنحو 13 ساعة في الكثير من الدول العربية، منها السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت حيث مع تداول الأيام سوف تزداد ساعات الصيام بشكل تدريجي لتصل الى نحو 14 ساعة مع نهاية الشهر الفضيل.

مع اقتراب شهر رمضان، يستعد المسلمون لأداء العبادات والصيام، متمنين أن يكون شهرًا مليئًا بالخير والبركات. يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية من الجهات المختصة في كل دولة لتأكيد الموعد النهائي لبداية الشهر الكريم.