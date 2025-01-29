التسجيل في الدفعة الثانية من سكنات عدل 3 في الجزائر: الرابط المباشر والمستندات المطلوبة

أعلنت وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) في الجزائر عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج سكنات عدل 3، بهدف توفير سكنات اجتماعية للمواطنين الجزائريين. للاستفادة من هذه الفرصة، يجب على المتقدمين اتباع خطوات التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي.

كتب محمد سعد – أعلنت السلطات الجزائرية عن بدء المرحلة الثانية من برنامج التسجيل في سكنات عدل 3، الموجه للمواطنين الذين يستوفون الشروط المحددة يعتبر هذا المشروع واحدًا من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير حلول سكنية بأسعار مناسبة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يشمل خيارات سداد مرنة وفترات سداد ممتدة.

متطلبات التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يتعين على المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع عدل 3 في الجزائر أن يكونوا من الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط التي تحتاج للدعم للتسجيل، يجب تقديم المستندات التالية:

شهادة ميلاد حديثة يجب أن تكون صادرة حديثًا.

بطاقة الهوية الوطنية يتوجب تقديم نسخة مطابقة للأصل، ويجب أن تكون سارية المفعول.

وثيقة من جهة العمل تشمل تفاصيل الراتب ومعلومات أخرى ذات صلة

شهادة الزواج يجب تقديم نسخة مطابقة.

إثبات السكن يتطلب تقديم وثيقة تثبت مكان الإقامة الحالي.

للمتقاعدين يجب تقديم نسخة من شهادة التقاعد.

شروط التقديم للحصول على سكنات عدل

للتسجيل في المرحلة الثانية من سكنات عدل، يجب على المتقدمين الالتزام بمجموعة من الشروط الأساسية، والتي تشمل ما يلي:

يتعين أن يكون المتقدم جزائري الجنسية لضمان الأهلية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في الجزائر.

لا يسمح للمتقدم أو partner (شريك) في حال الزواج بالاستفادة من أي نوع من الدعم السكني في السابق.

ينبغي ألا يمتلك المتقدم أو شريكه أي أرض قابلة للبناء أو مسكن قائم.

يجب أن يتراوح الدخل الشهري للمتقدم بين 24 ألف و118 ألف دينار جزائري.

يشترط أن يبلغ المتقدم من العمر 21 عامًا فأكثر عند التقدم.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 – المرحلة الثانية

يمكن لجميع المواطنين الجزائريين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع عدل 3، المرحلة الثانية، الآن التقدم بطلب التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة عدل.

اختيار خيار التسجيل الموجود في الصفحة الرئيسية.

إدخال كافة المعلومات اللازمة للتسجيل في المرحلة الثانية من سكنات عدل.

رفع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، مع التأكد من صلاحيتها.

تضمين تفاصيل مثل الحالة الاجتماعية، مكان الإقامة، والدخل الشهري للمتقدم.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة قبل إتمام الطلب.

الضغط على زر تقديم الطلب لإنهاء العملية.

الانتظار لاستلام رد من الوكالة بعد مراجعة الطلب.

يُشجع المواطنون الجزائريون الراغبون في الحصول على سكن ضمن برنامج عدل 3 على الإسراع في التسجيل عبر الموقع الرسمي، مع التأكد من استيفاء جميع الشروط وتقديم المستندات المطلوبة بدقة لضمان قبول طلباتهم.