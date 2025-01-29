نتائج الصف السادس الإعدادي 2025 متاحة الآن عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية عن صدور نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2025. يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم من خلال موقع “نتائجنا”، الذي يوفر النتائج لجميع المحافظات والتخصصات.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب موعد اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي للدور الأول لعام 2025، حيث أكدت الوزارة أن عمليات التصحيح قد وصلت إلى مراحلها النهائية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن نتائج الصف السادس الإعدادي ستتم مراجعتها بدقة وتدقيق قبل اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم العراقي، السيد إبراهيم نامس الجبوري.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2025

لتيسير عملية الاطلاع على النتائج للطلاب، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير العديد من المنصات الإلكترونية التي تتيح للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة:

الدخول إلى الموقع يجب على الطلاب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم.

اختيار الفرع بعد الدخول إلى الموقع، يجب اختيار نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2025.

تحديد المحافظة يتم اختيار اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني يجب على الطالب إدخال الرقم الامتحاني الخاص به.

تحميل النتائج بعد ذلك، ينقر الطالب على زر تنزيل تحميل ملف النتائج.

بعد تحميل الملف، يمكن للطلاب البحث عن نتائجهم باستخدام اسمهم أو الرقم الامتحاني.

منصة نجاح

أعلنت الوزارة عن توفير منصة نجاح، التي تتيح للطلاب استخراج نتائجهم عبر الباركود المخصص لكل طالب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة.

موعد اعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن موعد إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي سيكون في يوم الإثنين، 22 يوليو 2025.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على سرعة إنهاء عمليات التصحيح والتدقيق، مما يضمن عدم تأخير النتائج ويتيح للطلاب الفرصة الكافية للتخطيط لمستقبلهم الأكاديمي.

يترقب الطلاب وأسرهم هذه اللحظة المهمة التي تحدد الخطوات التالية في مسارهم التعليمي، ويتمنى الجميع أن تكون النتائج مرضية للجميع.

من المتوقع أن تكون نتائج الصف السادس الاعدادي لعام 2025 واحدة من أكثر الموضوعات التي تهم الطلاب وأولياء الأمور في العراق، وزارة التربية والتعليم العراقية، مثل كل عام، ستعلن عن نتائج الطلاب من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية، مما يسهل على الطلاب الاطلاع على نتائجهم فور الإعلان عنها.

يُنصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا” للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن النتائج. في حال وجود أي استفسارات أو مشكلات في الوصول إلى النتائج، يُفضل التواصل مع الجهات التعليمية المختصة.