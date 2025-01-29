تمديد العطلة الربيعية في العراق لعام 2025: آخر المستجدات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن تمديد العطلة الربيعية لعام 2025، لتستمر حتى يوم الأربعاء، 5 فبراير 2025. يأتي هذا القرار بعد انتهاء امتحانات نصف العام في 22 يناير 2025، مما يمنح الطلاب فترة راحة إضافية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

كتب محمد سعد – ينتظره الطلاب وأولياء الأمور بشغف كبير في العراق، حيث تمثل فرصة للاسترخاء والتجديد بعد فصل دراسي مليء بالتحديات الأكاديمية، ومع اقتراب موعد العطلة الربيعية للعام الدراسي 2025 / 1446، بدأت التكهنات والشائعات تزداد حول إمكانية تمديد هذه العطلة، حيث يعتبر هذا الموضوع محط اهتمام واسع، ليس فقط للطلاب، بل أيضًا للمدرسين والإداريين، لما له من تأثير على الجدول الدراسي العام والأنشطة المختلفة.

جدول الاجازات الرسمية في العراق لعام 2025

21 مارس 2025 إجازة بمناسبة عيد النوروز.

من 1 إلى 4 شوال إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

1 مايو 2025 إجازة بمناسبة عيد العمال.

من 10 إلى 14 ذي الحجة إجازة بمناسبة عيد الأضحى.

18 ذي الحجة إجازة بمناسبة يوم الغدير.

الأول من محرم إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

10 من محرم إجازة بمناسبة عاشوراء.

16 يوليو 2025 إجازة بمناسبة ذكرى الثورة العراقية.

12 ربيع الأول إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

3 أكتوبر 2025 إجازة بمناسبة العيد الوطني.

10 ديسمبر 2025 إجازة بمناسبة يوم النصر.

متى تظهر نتائج الطلاب بالعراق؟

يترقب الطلاب والطالبات في العراق من جميع المحافظات ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط والصف السادس الابتدائي والصف السادس الإعدادي، وقد أفادت وزارة التربية العراقية بأن أعمال التصحيح والرصد لا تزال مستمرة من قبل اللجان المختصة وبعد الانتهاء من هذه العمليات، سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا عبر منصة نتائجنا أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

حقيقة تمديد العطلة الربيعية في العراق 2025

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات نصف السنة لطلاب المرحلة الابتدائية :

انطلقت يوم الاثنين 13 يناير 2025 واستمرت حتى الأحد 19 يناير.

حيث كان يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد بدأت الامتحانات يوم السبت 11 يناير وانتهت في 21 يناير 2025.

ومن المقرر أن تبدأ العطلة الربيعية يوم الأربعاء 22 يناير 2025 وتستمر حتى 4 فبراير 2025، ليعود الطلاب إلى الدراسة يوم 5 فبراير.

وبالتالي، لا توجد أي صحة لما يشاع حول تمديد العطلة الربيعية في العراق لأكثر من أسبوعين، حيث إنها ستكون لمدة أسبوعين فقط.

خطوات الاستعلام عن نتائج نصف السنة 2025

تقدم وزارة التربية العراقية وسيلة إلكترونية تتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع بسهولة على نتائج نصف السنة تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد، ويمكن الوصول إليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية من هنا

تحديد خيار نتائج نصف السنة لعام 2025 من القائمة المتاحة.

اختيار المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب.

الضغط على زر عرض النتيجة للحصول على التفاصيل كاملة.

يُشجع الطلاب وأولياء الأمور على متابعة الإعلانات الرسمية من وزارة التربية العراقية للحصول على أحدث المعلومات حول مواعيد العطلات والدوام المدرسي. هذا التمديد يهدف إلى توفير فترة استراحة كافية للطلاب قبل استئناف الدراسة.