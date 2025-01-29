النيابة العامة السعودية تفتح باب التقديم على 45 وظيفة إدارية عبر منصة جدارات

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن توفر 45 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، وذلك عبر منصة التوظيف الوطنية الموحدة “جدارات”. تشمل هذه الفرص مسميات وظيفية متنوعة في مجالات القانون، الأمن السيبراني، والترجمة، مع توزيع الوظائف على مختلف مناطق المملكة.

كتب محمد سعد – أعلنت هيئة النيابة العامة السعودية مؤخرا عن توفر وظائف جديدة حيث أوضحت أن هناك عددا من الفرص الشاغرة المتاحة للذكور والإناث كما أكدت الهيئة أن هذه الوظائف مخصصة للحاصلين على درجات علمية معينة وفي تخصصات مناسبة وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز دور الشباب في مؤسسات المملكة العربية السعودية للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم.

وظائف النيابة العامة السعودية

يمكنك الآن التقديم بسهولة على الوظائف المتاحة في هيئة النيابة العامة حيث يبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 28 رجب الحالي وينتهي في 5 شعبان و للتقديم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أول المطلوب منك هو الذهاب إلى منصة جدارات الإلكترونية الرسمية.

إذا لم تكن مسجلا في المنصة سابقا يرجى إنشاء حساب جديد.

أو سجل الدخول إلى حسابك في حالة وجوده.

من الصفحة الرئيسية اختر مهام النيابة العامة ثم تصفح الوظائف المتاحة واختر الوظيفة التي تناسبك.

قم بكتابة جميع البيانات اللازمة مثل الاسم الكامل والعنوان والمستندات العلمية المطلوبة ثم أرفق المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

اضغط على زر إرسال الطلب بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة في المملكة العربية السعودية

يجدر بالذكر أيضا أن النيابة العامة السعودية قد وضعت مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لضمان الحصول على قبول في الوظائف وهي:

من الضروري أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ويعيش في البلاد.

يجب أن يكون لديه أيضا شهادة بكاليوس في تخصص ملائم.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 28 عاما.

يجب على المتقدم أن يمتلك خبرات أو دورات تدريبية في أحد المجالات المرتبطة.

ضرورة اجتياز جميع الامتحانات والمقابلات التي تحددها النيابة العامة.

يرجى إرفاق جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك نسخة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي وشهادات الخبرة إن كانت متوفرة.

تخصصات وظائف النيابة العامة للنساء

توفر النيابة العامة العديد من الوظائف المتنوعة التي تناسب عدة تخصصات أكاديمية ومن بين التخصصات المتاحة للنساء كما يلي:

القانون وهو التخصص الأكثر طلبا في النيابة العامة حيث يتطلب عدد كبير من المتخصصات في مجالات التحقيقات القانونية والمحاماة.

الشرطة القضائية.

الإعلام والعلاقات العامة.

الوظائف الإدارية وتشمل التخصصات التي تعتمد على الأعمال المكتبية مثل المحاسبة والموارد البشرية وغيرها.

كذلك العلوم الاجتماعية أيضا التقديم على وظائف تتعلق بالتحقيقات الجنائية أو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

تُعد هذه الفرص الوظيفية خطوة مهمة لتعزيز الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات داخل النيابة العامة. نحث جميع الخريجين والخريجات المؤهلين على الاستفادة من هذه الفرص والتقديم عبر منصة “جدارات” خلال الفترة المحددة.