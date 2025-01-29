مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1446 في السعودية

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1446هـ في المملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مواعيد الاختبارات النهائية والإجازات المرتقبة. وفقًا للتقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، تبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد 17 شعبان 1446هـ الموافق 16 فبراير 2025م، وتستمر حتى يوم الخميس 21 شعبان 1446هـ الموافق 20 فبراير 2025م.

كتب محمد سعد -مع اقتراب اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1446هـ، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن المواعيد المهمة المتعلقة بالتقويم الأكاديمي، بما في ذلك مواعيد الاختبارات النهائية والإجازات، في هذا الإطار، أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن العد التنازلي لبدء الاختبارات النهائية للفصل الثاني، بهدف تزويد الطلاب بكافة المعلومات الضرورية، كما أوضحت الوزارة التقويم الدراسي للفصل الثالث من العام الدراسي نفسه، الذي يعتبر آخر فصل دراسي لهذا العام.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 1446هـ

يختتم الفصل الدراسي الثاني رسميًا يوم الخميس 21 شعبان 1446هـ، الموافق 20 فبراير 2025م، بعد انتهاء الاختبارات النهائية، عقب ذلك، تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثالث.

موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الثاني

ذكرت وزارة التعليم السعودية مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، والتي تم تحديدها كما يلي:

سيبدأ الطلاب اختباراتهم في السادس عشر من فبراير المقبل، الذي يوافق يوم الأحد.

وستستمر الاختبارات حتى العشرين من فبراير، والذي يوافق يوم الخميس.

أما إجازة الفصل الدراسي الثاني فستكون بعد انتهاء الاختبارات، وستستمر حتى بداية شهر رمضان، قبل العودة إلى الفصل الدراسي الثالث.

التقويم الدراسي 1446 الترم الثالث

تم تحديد المواعيد الخاصة بالفصل الدراسي الثالث على النحو التالي:

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في اليوم العشرين من شهر 9 لعام 1446.

بينما تأتي عطلة عيد الفطر المبارك في الرابع من شهر 11 من نفس العام.

وستكون عطلة نهاية الأسبوع الممتدة في اليوم الخامس عشر من شهر 11.

كما أن عطلة عيد الأضحى ستبدأ في الخامس والعشرين من شهر 11.

بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، ستستأنف الدراسة في السابع عشر من شهر 2 لعام 1447.

وأخيرًا، ستبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في الثالث والعشرين من شهر 2 لعام 1447.

موعد بدء الفصل الدراسي الثالث 144

الفصل الدراسي الثالث يمثل مرحلة هامة، خاصة وأنه يأتي في شهر رمضان المبارك، وفيما يلي أهم المواعيد المرتبطة بهذا الفصل:

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025، الذي يتوافق مع 2 رمضان 1446.

أما عطلة عيد الفطر المبارك فستبدأ يوم الخميس 20 مارس 2025، الذي يوافق 20 رمضان 1446.

بعد انتهاء الاختبارات النهائية، تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، مما يتيح للطلاب فرصة للراحة والاستعداد للفصل الدراسي الثالث. يُنصح الطلاب بتنظيم أوقاتهم والاستعداد الجيد للاختبارات لتحقيق أفضل النتائج.