خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 فور إعلانها

تمع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول لعام 2025 في مصر، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة كيفية الاستعلام عن النتائج بسهولة وسرعة. توفر وزارة التربية والتعليم منصات إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مما يسهل عملية الحصول على النتائج فور صدورها.

كتب محمد سعد – يرتفع معدل البحث بشكل كبير جدا من قبل طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي من أجل معرفة خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي 2025، حيث أن الوزارة قد أعلنت أنه النتائج قد ظهرت في بعض المحافظات وأن كل مدرسة مسئولة عن إعلان نتائج طلابها، كما أنها قد أطلقت رابط رسمي لكي يتعلم الطلاب عن النتائج من خلاله من المنزل بدلا من الذهاب الى المدرسة، حيث كل ذلك من أجل التسهيل على الطلاب

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

لا زالت عمليات البحث جارية من قبل طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، حيث يمكنهم الاستعلام عنها من خلال استخدام الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب واتباع الخطوات التالية:

أولا اذهب إلى بوابة التعليم الأساسي للعام 2025 .

بعدها قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

ومن ثم عليك اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ثم عليك تحديد المرحلة الدراسية أي المرحلة الابتدائية.

في هذه الخطوة اختر الصف الدراسي أي الصف الخامس الابتدائي.

ثم حدد الفصل الدراسي الأول للعام 2025.

بعدها اضغط على زر عرض النتيجة.

وبعد ذلك تظهر أمامك النتيجة وبها كافة التفاصيل الخاصة بها من حيث الدرجات والمجموع.

توزيع درجات المواد الأساسية والمواد الغير مضافة للمجموع 2025

من المعروف أن كل مادة من المواد الأساسية لها درجة معينة، بينما المواد الغير مضافة لها درجات أيضا، وقد جاء توزيع هذه المواد كالتالي:

جاءت مادة اللغة العربية 80 درجة.

أما مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.

كما وصلت مادة الرياضيات إلى 60 درجة.

كذلك بلغت مادة الدراسات الإجتماعية نحو 40 درجة.

بالإضافة إلى مادة العلوم فقد وصلت إلى 40 درجة.

درجات المواد غير المضافة إلى المجموع

وصلت مادة التربية الدينية إلى 40 درجة.

بينما وصلت مادة التربية الرياضية إلى 20 درجة.

أما مادة التربية الفنية فوصلت إلى 20 درجة.

كذلك جاءت مادة التربية الموسيقية بقيمة 20 درجة.

كما بلغت مادة تكنولوجيا المعلومات نح 20 درجة.

يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الإعلانات الرسمية من وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم في محافظاتهم لمعرفة موعد صدور النتائج. في حال مواجهة أي صعوبات في الوصول إلى النتيجة عبر الإنترنت، يمكن التوجه مباشرة إلى المدرسة للحصول على النتيجة.