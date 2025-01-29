خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 برقم الجلوس

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول لعام 2025 في مصر، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة كيفية الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الجلوس. توفر وزارة التربية والتعليم منصات إلكترونية مخصصة لتسهيل هذه العملية، مما يتيح الحصول على النتائج بسهولة وسرعة فور صدورها.

كتب محمد سعد – من المتوقع أن تعلن نتائج طلاب الصف الثالث الابتدائي في الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي جرت في 15 يناير 2025، حيث يتم الآن تصحيح أوراق الإجابات وتسجيل الدرجات في المدارس على مستوى البلاد، وينتظر أولياء الأمور الإعلان عن النتيجة على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي، ومن المتوقع أن يتم تحديثه قريبًا لتمكين الجميع من الاستعلام عنها قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

خطوات الاستفسار عن نتائج الصف الثالث الابتدائي لعام 2025

تقوم الحكومة بتوفير عدة خطوات اليكترونية يجب اتباعها للحصول على النتيجة بكل سهولة، فهي تساعد على تحقيق العدالة في العملية التعليمية في استخدام التقنيات الحديثة وهذه الخطوات هي:

ينبغي الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط المخصص الموجود هنا.

يجب اختيار أيقونة سنوات النقل الموجودة في الصفحة الرئيسية.

يجب إدخال الرقم الوطني للطالب في الحقل المخصص لذلك.

يتم اختيار الصف الثالث من المرحلة الابتدائية من القائمة المنسدلة.

يتم تحديد الفصل الدراسي الأول.

النقر على رمز عرض النتيجة لظهور تفاصيل النتيجة على الشاشة.

موعد إعلان النتائج:

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الصف الثالث الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، تستمر عملية تصحيح أوراق الامتحانات في المدارس المتنوعة، وعندما تكتمل عملية رصد الدرجات، سيتم تحديث الرابط الإلكتروني لكي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتائج بسهولة، يهدف هذا النظام الإلكتروني إلى تبسيط عملية الاستعلام عن النتائج وتوفير الوقت والجهد للآباء، كما يضمن الوصول إلى النتيجة بسرعة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الأول بالاسم لعام 2025

أكدت مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات على موعد وطريقة إعلان نتائج الصف الثالث الابتدائي بالاسم لعام 2025، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح، وما زالت أعمال الرصد والمراجعة جارية، من المتوقع إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء إجازة ذكرى ثورة 25 يناير في النصف الأول من هذا الأسبوع، وسيتم الكشف عن النتائج باستخدام الرقم القومي أو بالاسم داخل كل مدرسة على حدة.

توزيع درجات الصف الثالث الابتدائي 2025

توزيع درجات الصف الثالث الابتدائي لعام 2025 كان كما يلي:

تكون درجات امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 نقطة.

عدد درجات المهام الأداء هو 10 درجات.

وتبلغ درجات كراسة الواجب 5 درجات.

بينما تبلغ درجات كراسة النشاط 5 درجات.

وتكون درجات التقييم الأسبوعي 5 درجات.

عدد درجات التقييم الشهري هو 10 درجات.

وتبلغ درجات المواظبة والسلوك 5 درجات.

بينما يصل مجموع الدرجات إلى 100 درجة.

يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الإعلانات الرسمية من وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم في محافظاتهم لمعرفة موعد صدور النتائج. في حال مواجهة أي صعوبات في الوصول إلى النتيجة عبر الإنترنت، يمكن التوجه مباشرة إلى المدرسة للحصول على النتيجة.