كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في جميع المحافظات

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025 في مصر، يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر معرفة نتائجهم. تُعلن النتائج عادةً عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم في كل محافظة، مما يسهل عملية الاستعلام باستخدام رقم الجلوس.

كتب محمد سعد – تتزايد تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء مصر حول نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، حيث يترقب الجميع إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم، في هذا المقال نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات، بالإضافة إلى شرح كيفية الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت.

نتيجة الشهادة الإعدادية

قدمت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا لتسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور، تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب، حيث تحدد تأهله للمرحلة الثانوية، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط المخصص من هنا.

تحديد المرحلة التعليمية.

اختيار الصف الدراسي.

تحديد الفصل الدراسي واختيار السنة الدراسية.

إدخال بيانات الطالب المطلوبة.

باتباع هذه الخطوات سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وفقا للتصريحات الرسمية من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية هذا الأسبوع بشكل رسمي، سيتم نشر النتائج عبر المواقع الإلكترونية لجميع المدارس بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، في إطار التطور الرقمي تم إطلاق موقع بوابة التعليم الأساسي الإلكتروني لتسهيل الوصول إلى نتائج الطلاب، كما أكدت المديريات التعليمية أن عملية التصحيح تتم وفقا لإجراءات مشددة لضمان الدقة والنزاهة، وأشارت الوزارة إلى منع أي شخص له صلة قرابة بالطلاب من القيام بعملية التصحيح.

التقييمات الفصل الدراسي الأول

تم الإعلان عن التقييمات الخاصة بالفصل الدراسي الأول من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، والتي تتوزع كما يلي:

امتحان الفصل الدراسي الأول: 30%.

امتحان الشهر الأول: 15%.

امتحان الشهر الثاني: 15%.

السلوك والمواظبة: 10%.

كراس الواجب: 10%.

الاختبارات الأسبوعية: 20%

تهدف هذه التقييمات إلى قياس مستوى أداء الطلاب بشكل شامل على مدار العام الدراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية توزيع درجات شهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وذلك كما يلي:

اللغة العربية والخط العربي: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الدراسات الإجتماعية: 40 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم: 40 درجة.

التربية الدينية: 40 درجة.

التربية الرياضية: 20 درجة.

التربية الفنية: 20 درجة.

التربية الموسيقية: 20 درجة.

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: 20 درجة.

يتم احتساب المجموع النهائي بناء على هذه الدرجات لجميع المواد المدرجة في الشهادة الإعدادية.

يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم في محافظاتهم للحصول على أحدث المعلومات حول موعد صدور النتائج. في حال مواجهة أي صعوبات في الوصول إلى النتيجة عبر الإنترنت، يمكن التوجه مباشرة إلى المدرسة للحصول على النتيجة.