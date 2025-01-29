طريقة كيكة الزبادي الاقتصادية بخطوات سهلة ومذاق رائع

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة كيكة لذيذة واقتصادية بمكونات متوفرة في كل بيت، فكيكة الزبادي هي الخيار الأمثل! تتميز هذه الكيكة بقوامها الهش ونكهتها الغنية، مما يجعلها مناسبة للإفطار أو كتحلية خفيفة مع الشاي. جربي هذه الطريقة السهلة واصنعي كيكة الزبادي اللذيذة في دقائق.

كتب محمد سعد – طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بلون فاتح وجميل وطعم لذيذ ومغذي كما تتميز كيكة الزبادي بتعدد نكهاتها وطرق تحضيرها وتعد من الكيكات الاقتصادية التي تتمتع بطعم رائع وباستخدام مكونات بسيطة على رأسها الزبادي يمكن تحضير ألذ صينية كيك بمذاق مميز ولكن يجب أخذ الحذر واتباع الخطوات اللازمة وتنفيذ أسرار الكيك للحصول على وصفة ناجحة ومميزة بدلا من الوقوع في الأخطاء وفقدان الطريقة الصحيحة فسوف نقدم لكم التفاصيل الضرورية لضمان نجاح كيكة الزبادي الشهية في وقت سريع.

مكونات عمل كيكة الزبادي

مقادير كيكة الزبادي مضبوطة

2 كوب ونصف دقيق.

كوب زبادي.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب زيت ذرة.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة باكينج بودر.

رشة ملح.

سكر بودر للتزيين اختياري.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

إليك خطوات تحضير كيكة الزبادي الخفيفة والهشة بنجاح وبمكونات متوفرة في مطبخك:

قومي بتسخين الفرن قبل البدء في تجهيز مكونات الكيكة حتى يكون جاهزا بدرجة حرارة مناسبة 180 درجة مئوية.

أحضري وعاء كبير وأضيفي بداخله المكونات السائلة والتي تتمثل في البيض والسكر ثم اخلطي جيدا حتى يذوب السكر تماما ثم قومي بإضافة الفانيليا ومن ثم إضافة الزبادي والزيت واستمري في الخلط للحصول على مزيج متجانس من المكونات.

في وعاء آخر انخلي الدقيق بداخله ثم أضيفي الملح والبيكنج باودر وقلبي جيدا لتتجانس المكونات الجافة أيضا.

يمكنكِ الآن إضافة الخليط السائل إلى الخليط الجاف مع التحريك برفق من أسفل إلى أعلى وذلك لإخراج الهواء من الكيكة.

استمري في التقليب حتى الحصول على خليط كثيف سلس القوام.

أحضري قالبا مناسبا مدهونا بالزيت ومرشوشا برشة من الدقيق أو مفروشا بورق الزبدة ثم قومي بإضافة خليط الكيكة بداخله وإدخال هذا القالب داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك الكيكة داخل الفرن لمدة 30-35 دقيقة.

بعد التأكد من نضج الكيكة تماما وترتفع بالشكل المعروف يتم إخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد بالخارج ثم يتم إخراجها من القالب وتقطيعها وتقدم بعد ذلك بألف هنا وشفا.

استمتعي بطعم كيكة الزبادي الاقتصادية مع عائلتك، فهي وصفة سريعة التحضير ومثالية للمناسبات العائلية. لا تنسي مشاركتها مع أصدقائك وتجربة إضافات مختلفة للحصول على نكهة مميزة.