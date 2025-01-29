موعد بداية شهر شعبان 1446 والأدعية المستحبة لجلب الرزق وتيسير الأمور

يُعد شهر شعبان من الأشهر الفضيلة في التقويم الهجري، حيث يسبق شهر رمضان المبارك ويتميز بفضائل عديدة. يحرص المسلمون على معرفة موعد بدايته للاستعداد للعبادات والأعمال الصالحة. كما يُستحب في هذا الشهر الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله.

كتب محمد سعد – تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر شعبان، وهو من الأشهر المباركة في التقويم الهجري، حيث يكثر فيه المسلمون من الطاعات والعبادات استعدادًا لشهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر شعبان يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية لضمان الدقة، ووفقًا للحسابات الفلكية يتوقع أن يكون يوم الجمعة 31 يناير 2025 بداية شهر شعبان، فيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة باستطلاع الهلال.

دور دار الإفتاء في تحديد الأشهر الهجرية

تعد عملية استطلاع الهلال من المهام الأساسية التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية لتحديد بدايات الأشهر الهجرية بدقة، تجرى هذه العملية بالتنسيق مع الجهات العلمية المختصة مثل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لضمان نتائج دقيقة، أهمية هذه العملية تتجلى في ارتباط الأشهر الهجرية بالعبادات والمناسبات الدينية مثل الصيام والزكاة، النقاط التالية توضح أهمية هذا الدور:

ضمان توافق التوقيت الشرعي مع الواقع الفلكي.

توحيد الأمة الإسلامية على رؤية شرعية موحدة.

المساهمة في تنظيم الشعائر الدينية.

فضل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان

شهر شعبان من الأشهر الفضيلة التي يكثر فيها المسلمون من الطاعات اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يستعد المسلمون فيه لاستقبال شهر رمضان بالتقرب إلى الله من خلال الصيام والدعاء وتلاوة القرآن، يتميز شعبان بكونه فرصة للتهيئة الروحية والجسدية لشهررمضان، فيما يلي أهم العبادات المستحبة في هذا الشهر:

الإكثار من الصيام خاصة في النصف الأول من الشهر.

التوبة والاستغفار عن الذنوب.

الإكثار من قراءة القرآن الكريم.

أدعية مستحبة في شهر شعبان

الدعاء من أفضل العبادات التي يُستحب أن يكثر المسلمون منها في شهر شعبان، فهو وسيلة للتقرب إلى الله وطلب رحمته ومغفرته، تتنوع الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا الشهر الكريم وتشمل الدعاء بالصحة والبركة والاستعداد لاستقبال شهر رمضان، فيما يلي نماذج من الأدعية المستحبة:

“اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين”.

“اللهم اجعل هذا الشهر هلال بركات وسعادات وأمان وغفران”.

“يا رب بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، وأعنّا على صيامه وقيامه”.

مع اقتراب شهر شعبان، يُنصح بالاستعداد الروحي من خلال الإكثار من العبادات والأدعية المستحبة، سائلين الله أن يبلغنا رمضان ونحن في أفضل حال. فلنغتنم هذه الأيام المباركة بالتقرب إلى الله والعمل الصالح.