تعليق مثير من الجوكم: الدهاء في صفقات الهلال مع الأجانب مقابل السذاجة مع المحليين

يأثار تعليق الإعلامي الرياضي، محمد الجوكم، الكثير من الجدل بعد أن أشار إلى ما وصفه بـ “الدهاء” في تعاقدات نادي الهلال مع اللاعبين الأجانب، مقارنة بـ “السذاجة” في تعامله مع الصفقات المحلية. في تصريحات لافتة، استعرض الجوكم الأبعاد التي جعلت الهلال يتأخر في بعض صفقاته المحلية رغم نجاحه في جلب لاعبين عالميين.

كتب محمد سعد – عمل الناقد الرياضي عيسى الجوكم على إطلاق واحد من أقوى وأشجع الآراء التي ترددت حول الهلال السعودي وصفقاته المحلية والعالمية في فترة الانتقالات الشتوية والصيفية في مختلف المواسم.

في هذا الصدد وعلى الرغم من الإشادة الكبرى بإدارة الهلال والقائمين على اختيار اللاعبين المنضمين إلى الفريق إلا أن الجوكم أيّد هذا الرأي في الجانب الأجنبي، لكنه رأى أنه لا يتحقق مع الجانب المحلي.

فكتب الجوكم عبر منصة إكس “قرارات الهلال في الصفقات المحلية ليست بدهاء الصفقات الأجنبية ، دائما ما تكون غير موفقة مثال إعارة مصعب الجوير في صفقة متعب الحربي، ربما الأمر يتكرر في صفقة محلية مرتقبة”.

في هذا السياق كان من الضروري الإشارة إلى أن هناك لاعبين في الفريق الأزرق من المحتمل أن يقصد أيًا منهما الجوكم بتلك التصريحات؛ وذلك نظرًا للزجّ باسميهما ضمن الراحلين عن أنديتهما هذا الموسم.

أما اللاعب الأول هو محمد كنو الذي تبين أنه على رادار الأهلي السعودي الذي تقدم باستفسار إلى الهلال عن إمكانية اقتناصه لكنه لم يتلق الرد إلى الآن، وأما اللاعب الثاني فهو حسان تمبكتي الذي تبين أن احترافه خارج دوري روشن السعودي بأكمله صار قريبًا.

تعليق الجوكم يعكس حالة من الجدل في الوسط الرياضي، حيث يرى البعض أن الهلال بحاجة إلى تعديل استراتيجيته في التفاوض مع اللاعبين المحليين. بينما يرى آخرون أن إدارة النادي تسير في الاتجاه الصحيح مع اللاعبين الأجانب، ما يجعلها تنافس بقوة على الألقاب.