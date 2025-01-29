انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء 29 يناير

شهد سعر الريال السعودي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 29 يناير، سواء في البنوك أو في السوق السوداء. هذا الانخفاض يأتي في وقت حساس بالنسبة للمغتربين الذين يعتمدون على تحويلاتهم المالية. في هذا التقرير، نعرض تفاصيل سعر الريال السعودي في كلا السوقين.

كتب محمد سعد – شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 29 يناير 2025 انخفاضاً طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، مع تباين في الأسعار بين البنوك المصرية وبين البنوك والسوق السوداء ايضاً.

أسعار الريال السعودي في بعض البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.38 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

13.38 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 13.33 جنيه للشراء، 13.4 جنيه للبيع.

13.33 جنيه للشراء، 13.4 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 13.33 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

13.33 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 13.36 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

13.36 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع. بنك مصر: 13.33 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.

13.33 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

السوق السوداء:

بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء 13.31 جنيه للشراء و 13.57 جنيه للبيع، وهو سعر منخفض للشراء ومرتفع بشكل كبير عن البنوك المصرية.

يُنصح المقيمون في السعودية الراغبون في تحويل الأموال إلى مصر بمتابعة أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك لاختيار أفضل سعر صرف متاح.

التقلبات في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تؤثر بشكل كبير على المغتربين، مما يفرض عليهم ضرورة متابعة التغيرات المالية في الأسواق بشكل مستمر لتجنب الخسائر.