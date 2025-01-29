دونيس يهاجم حكم مباراة النصر السعودي ويطالب لجنة التحكيم بقرار حاسم

أثار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لأحد الأندية السعودية، الجدل بعد تصريحاته النارية ضد حكم مباراة فريقه أمام النصر. وأكد دونيس أنه “يعرف الحكم ويرفضه”، معبرًا عن استيائه الشديد من بعض القرارات التحكيمية التي أثرت على نتيجة اللقاء. كما وجه طلبًا مثيرًا للجنة التحكيم لمراجعة الأداء التحكيمي واتخاذ إجراءات حاسمة.

كتب محمد سعد – خرج مدرب نادي الخليج السعودي اليوناني جورجيوس دونيس ليتحدث عن رأيه في حكم لقاء الفريق ضد نادي النصر السعودي في الجولة الماضية وتعرضه للطرد والإيقاف على يد لجنة الانضباط والتحقيق السعودية وقال:

“يؤسفني القول إنني أعرف هذا الحكم من الدوري اليوناني، وقد دار بيننا الكثير من السجالات سابقًا، وهو ليس شخصًا أقدّره، والطريقة التي أدار بها مباراتنا جعلتني أفقد السيطرة”.

وتعرض المدرب إلى الطرد في المباراة الماضية ضد النصر السعودي مما ساهم في تعرضه إلى الإيقاف لمدة 4 مباريات مع فرض غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال سعودي، وذلك وقال دونيس في طلب لإدارة الكرة السعودية وقال: “عليهم الأخذ في الاعتبار وجود تسعة أعضاء في الجهاز الفني ولاعبين اثنين من اليونان، وقد تكون لديهم خلافات شخصية مع بعض حكام بلادهم وتخفى على القائمين، لذا الأفضل تفادي استقطاب الطواقم اليونانية منعًا لأي مشكلة”.

وتعليقًا على قرار الإيقاف علق دونيس وقال: “دائمًا ما أظهر الاحترام. ولست بالشخص الذي يخرج عن طوره. كنت أتمنى تلقّي عقوبة أخف لأكون بالقرب من اللاعبين في هذه الفترة الحساسة بعد انتقال خالد ناري للعلا، وإصابة ديميتريوس كوربيليس، وإيقاف سعيد آل حمسل، لكن عليّ احترام القرار لأنه غير قابل للاستئناف”.

تصريحات دونيس تعكس حالة من الغضب تجاه التحكيم في الدوري السعودي، مما قد يفتح الباب أمام قرارات جديدة من لجنة التحكيم. يبقى السؤال: هل سيتم الاستجابة لمطالب المدرب اليوناني أم أن الجدل سيستمر؟