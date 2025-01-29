طيار سعودي يكشف تفاصيل مثيرة عن رحلة الخطوط الجوية السعودية على متنها 452 راكبًا

كشف طيار سعودي عن معلومات مذهلة حول إحدى رحلات الخطوط الجوية السعودية التي كانت تقل 452 راكبًا، موضحًا تفاصيل غير متوقعة عن ظروف الرحلة والتحديات التي واجهها الطاقم خلال الرحلة. التصريحات أثارت اهتمام الكثيرين، خاصة مع الحديث عن إجراءات السلامة وكواليس الطيران التي لا يعرفها الركاب عادة.

كتب محمد سعد – كشف الطيار السعودي علي الجاسر الذي يقود طائرة بوينج 777 تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن معلومات مثيرة للاهتمام حول رحلة متجهة من جدة إلى جاكرتا، وذلك في تغريدة نشرها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) قبل إقلاع الطائرة.

وقال الطيار في تغريدته: “في رحلة تستغرق 9 ساعات نغادر جدة إلى جاكرتا بعد قليل، نقطع خلالها مسافة 8373 كيلومتراً أرضياً و8130 كيلومتراً جوياً”.

وأضاف أن الطائرة تقل على متنها 452 راكباً، بالإضافة إلى طاقم الطائرة، مشيراً إلى أن الرحلة ستستهلك 77 طناً من الوقود.

وختم الطيار تغريدته بالقول: “أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسونا من دعائكم”.

وقد لاقت تغريدة الطيار تفاعلاً كبيراً من قبل مستخدمي منصة “إكس”، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بالمعلومات واستغرابهم من المعلومات التي شاركها، وتمنوا له رحلة آمنة وسعيدة.

وتُعدّ هذه المعلومات بمثابة نافذة تطل على عالم الطيران، وتُظهر ضخامة العمليات التي تُدار خلف الكواليس لضمان رحلات جوية آمنة ومريحة للمسافرين.

كما تُسلط الضوء على كفاءة الطيارين السعوديين واحترافهم في قيادة أحدث طائرات الركاب.

تصريحات الطيار السعودي ألقت الضوء على تفاصيل شيقة عن عالم الطيران والجهود التي يبذلها الطيارون لضمان سلامة الركاب. هذه القصة تؤكد مدى احترافية الطواقم الجوية في التعامل مع مختلف التحديات أثناء الرحلات الجوية.