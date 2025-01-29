النصر يقترب من حسم صفقتين أجنبيتين لتعزيز صفوفه

يواصل نادي النصر السعودي تحركاته في سوق الانتقالات، حيث اقترب من التعاقد مع ثنائي أجنبي لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وتسعى إدارة العالمي إلى تدعيم تشكيلتها بلاعبين مميزين لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري للإعلان الرسمي عن الصفقات الجديدة.

كتب محمد سعد – يبحث نادي النصر عن تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يدرس إمكانية التعاقد مع إحدى النجومتين الأجنبيتين: فيكتور بونيفاس النيجيري، مهاجم باير ليفركوزن الألماني، وجوان دوران الكولومبي، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي.

كما تهدف إدارة النصر من خلال هذا التعاقد إلى تحسين أداء الفريق في الموسم الحالي، خاصة بعد رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وفي سياق متصل، يلاحظ أن ترتيب دوري روشن بعد الجولة 17 يظهر تحسنًا في أداء النصر والقادسية، مما يشعل المنافسة في بطولة الدوري.

مع اقتراب النصر من حسم صفقتين أجنبيتين، تزداد تطلعات جماهير العالمي لرؤية الفريق بقوة أكبر في المنافسات القادمة. فهل تنجح الإدارة في ضم الأسماء المطلوبة وتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة؟