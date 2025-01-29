القادسية السعودي يضم الموهبة البرازيلية غوغا جوفيا لتعزيز صفوفه

أعلن نادي القادسية السعودي عن تعاقده الرسمي مع الموهبة البرازيلية غوغا جوفيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق بلاعب واعد يمتلك إمكانيات مميزة. ويأتي هذا التعاقد ضمن استراتيجية النادي لدعم تشكيلته بعناصر قادرة على صنع الفارق خلال المنافسات القادمة.

كتب محمد سعد – وافق نادي القادسية على التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب غوغا جوفيا، لاعب نادي غريميو، في صفقة تضم عقدًا لمدة 3 سنوات.

ووفقًا للمصادر، سيحصل نادي غريميو على مليون دولار من بيع اللاعب، بالإضافة إلى نسبة بيع مستقبلية تبلغ 20 في المائة.

كمايستمر نادي القادسية في تنفيذ استراتيجيته للاستثمار في المواهب الشابة، حيث يهدف إلى توفير مستقبل ممتاز للفريق أو بيع اللاعبين لفرق أخرى في المستقبل.

يتمتع نادي القادسية بشبكة كشافة واسعة النطاق تهدف إلى اكتشاف أفضل المواهب الشابة في أبرز الدوريات حول العالم.

انضمام غوغا جوفيا إلى القادسية يعكس رغبة النادي في بناء فريق قوي قادر على المنافسة. جماهير القادسية تترقب أداء النجم البرازيلي وتأثيره على مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة.