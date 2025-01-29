هيئة وقاية تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على المؤهلات والخبرة المطلوبة

أعلنت هيئة وقاية عن توفر وظيفة شاغرة في أحد أقسامها، حيث دعت الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على المؤهلات والخبرات المطلوبة للانضمام إلى فريقها. وتأتي هذه الفرصة ضمن سعي الهيئة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة لدعم أعمالها وتحقيق أهدافها.

كتب محمد سعد – وزارة الصحة (هيئة وقاية) تُعلن عن وظيفة مُهندس برمجيات شاغرة في مدينة الرياض. اليك التفاصيل التالية:

مسؤوليات الوظيفة:

تطوير الأدوات والتطبيقات من خلال إنتاج تعليمات برمجية واضحة وفعالة.

أتمتة المهام باستخدام الأدوات المناسبة والبرمجة النصية.

مراجعة التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء.

إجراء اختبار التحقق من الصحة.

التعاون مع الفريق الداخلي والخارجي لتحسين التطبيقات.

توثيق مراحل التطوير ومراقبة الأنظمة.

التأكد من تحديث البرامج بأحدث التقنيات.

تصميم المتطلبات الفنية للتكامل وتدفقات العمليات.

تنفيذ خطط التكامل.

التحقيق وتحديد حلول التكامل المناسبة.

المؤهلات المطلوبة:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، المعلوماتية، أو مجال ذي صلة.

إجادة برامج لغات البرمجة (Java, Python, .NET, OutSystems وغيرها).

الخبرة المطلوبة:

خبرة عملية في مجال التخصص كحد أدنى 4 سنوات.

الحد الأدنى من المهارات المطلوبة:

مهارات تحليل وتقييم البيانات المتقدمة.

مهارات تخطيط البرامج وإدارة المشاريع.

معرفة عميقة بإدارة واجهة برمجة التطبيقات.

فهم نشر التطبيقات المختلطة وتشغيلها.

المعرفة بمعايير تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) وأنماطها وأفضل الممارسات.

معرفة HL7 وأنظمة قواعد البيانات (SQL وNoSQL).

فهم عمليات تسليم البرمجيات Agile.

خبرة في نمذجة البيانات والهندسة المعمارية.

التواصل الممتاز.

القدرة على العمل بشكل مستقل في بيئات معقدة وصعبة.

نوع الوظيفة:

دوام كامل

المؤهل:

بكالوريوس

مكان الوظيفة:

الرياض

كيفية التقديم:

للتقديم على وظيفة مُهندس البرمجيات في وزارة الصحة (هيئة وقاية)، يُرجى زيارة موقع: التالي

تعد هذه الفرصة مميزة للراغبين في الانضمام إلى هيئة وقاية، حيث تتيح المجال للمؤهلين لتقديم طلباتهم والاستفادة من بيئة عمل مهنية ومتطورة. لا تفوتوا فرصة التقديم في الوقت المحدد.