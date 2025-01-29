بنده للتجزئة توفر فرص وظيفية في جدة وبنغالور.. قدم الآن!

أعلنت شركة بنده للتجزئة عن توفر فرص وظيفية مميزة في مدينتي جدة وبنغالور، داعية الكفاءات الطموحة للانضمام إلى فريقها. تأتي هذه الفرص ضمن خطط التوسع والتطوير التي تسعى إليها الشركة لتعزيز خدماتها واستقطاب المواهب المتميزة.

كتب محمد سعد – تعلن شركة بنده للتجزئة – مجموعة صافولا عن توفر عدد من الفرص الوظيفية المميزة في مجالات المحاسبة، التحليل المالي، والتحقيق. إذا كنت تبحث عن بيئة عمل محفزة وفرص للنمو المهني، فإن بنده هي المكان المثالي لتحقيق طموحاتك المهنية.

الوظائف المتاحة

تُقدم شركة بنده للتجزئة Panda Retail Company فرصًا وظيفية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك:

المشتريات: مُساعد المشتريات (Procurement Associate) في جدة. المالية: مُحلل مالي أول (Senior Financial Analyst) في جدة .

. مُحاسب (Accountant) في بنغالور .

. مُساعد مدير – المُحاسبة (Assistant Manager – Accounting) في بنغالور .

. مُحاسب مُشارك (Associate Accountant) في بنغالور. إدارة الشراكات: مدير شراكات ولاء العملاء (Loyalty Partnership Manager) في جدة. إدارة العمليات: مدير عمليات الإيفاء (Fulfilment Operations Manager) في جدة.

برنامج تمهير:

تُقدم Panda Retail Company برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل في جدة في مجال التجزئة.

المُدن التي تتوفر فيها الوظائف:

السعودية: جدة.

جدة. الهند: بنغالور.

المزايا الوظيفية

رواتب تنافسية وحوافز مغرية.

فرص للتطوير المهني والتدريب المستمر.

بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع.

العمل ضمن فريق يركز على الابتكار والجودة.

المشاركة في مشاريع استراتيجية مع شركة رائدة في قطاع التجزئة.

المتطلبات الوظيفية

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة (مثل المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال).

خبرة عملية تتراوح بين 0-5 سنوات حسب الوظيفة.

إجادة استخدام برامج المحاسبة والأنظمة المالية.

المهارات المطلوبة:

مهارات تحليلية قوية.

القدرة على العمل ضمن فريق.

مهارات تواصل ممتازة.

إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثًا).

كيفية التقديم

للمهتمين بالتقديم، يرجى زيارة موقع التوظيف الخاص بشركة بنده للتجزئة أو التقديم مباشرة عبر خيار “منصة لينكدان“.

إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية في بيئة عمل احترافية، فشركة بنده للتجزئة تتيح لك الانضمام إلى فريقها في جدة أو بنغالور. لا تفوت الفرصة وسارع بالتقديم قبل انتهاء المهلة المحددة!