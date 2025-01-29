شركة معادن تطرح وظائف جديدة.. فرص مميزة بانتظارك!

أعلنت شركة معادن، إحدى أكبر الشركات في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، عن توفر وظائف جديدة في مختلف التخصصات. وتأتي هذه الفرص ضمن خطط الشركة للتوسع واستقطاب الكفاءات المؤهلة، مما يفتح المجال أمام الباحثين عن عمل للانضمام إلى فريق احترافي والمساهمة في تحقيق النجاحات المستقبلية.

كتب محمد سعد – تعلن شركة معادن، الشركة الرائدة في مجال التعدين والصناعات المعدنية في المملكة العربية السعودية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مواقع مختلفة. إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية مميزة في بيئة عمل احترافية، فإن هذه الفرص قد تكون الخطوة التالية في مسيرتك المهنية.

المسميات الوظيفية:

تتضمن الوظائف الشاغرة في شركة معادن:

مدير تخطيط وقطع غيار RAK الموقع: رأس الخير، الشرقية

مشرف، منجم الموقع: السعودية

مشرف، هندسة الموقع: السعودية

مهندس أول، تعدين II الموقع: السعودية

محلل أعمال تكنولوجيا المعلومات الموقع: الجبيل، الشرقية

جيولوجي رئيسي II الموقع: الرياض

مدير تأمين الائتمان الموقع: الرياض

أخصائي أول، علم البيانات والذكاء الاصطناعي الموقع: الرياض

أخصائي رئيسي، علم البيانات والذكاء الاصطناعي الموقع: الرياض

مهندس صيانة، ميكانيكي II الموقع: رأس الخير، الشرقية

فني رئيسي، ميكانيكي I الموقع: رأس الخير، الشرقية

مدير العمليات (DAP) الموقع: رأس الخير، الشرقية

ممثل أول، MH & اللوجستيات الموقع: المدينة المنورة

أخصائي أول، MES & الأنظمة II الموقع: رأس الخير، الشرقية

مهندس صيانة، كهرباء وأجهزة الموقع: رأس الخير، الشرقية

مهندس رئيسي، صيانة ميكانيكية الموقع: رأس الخير، الشرقية

مشرف، نوبة DAP الموقع: رأس الخير، الشرقية

مشرف، (الكهرباء والأجهزة) – DAP الموقع: رأس الخير، الشرقية

مدير التسعير والتعاقد الموقع: الرياض

مهندس أول، ثابت الموقع: رأس الخير، الشرقية

مهندس رئيسي، منجم MAN DEEP الموقع: الرياض

مدير، هندسة الحفرة المفتوحة للدراسة الموقع: الرياض

مشرف، الجيولوجيا ومراقبة الجودة الموقع: الحدود الشمالية

مهندس رئيسي الموقع: طريف، الحدود الشمالية

أخصائي رئيسي، تسليم LC II الموقع: الرياض

مشرف سلامة الموقع: رأس الخير، الشرقية

أخصائي علاقات الموظفين الموقع: الرياض



المزايا:

العمل في شركة رائدة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية.

فرص للتطوير المهني والتدريب.

بيئة عمل محفزة وداعمة.

رواتب تنافسية ومزايا إضافية.

المتطلبات:

مؤهلات أكاديمية متعلقة بالمجال المطلوب.

خبرة مهنية تتناسب مع متطلبات الوظيفة.

مهارات تقنية وشخصية قوية.

القدرة على العمل ضمن فريق وتحقيق الأهداف.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف، يُرجى زيارة صفحة الوظائف الخاصة بشركة معادن على موقع LinkedIn عبر الرابط التالي: وظائف شركة معادن حدد الوظيفة المناسبة وقدم طلبك قبل الموعد النهائي.

إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية مميزة، فإن شركة معادن توفر بيئة عمل محفزة للنمو والتطور. لا تفوت الفرصة، وقدم طلبك الآن للاستفادة من هذه الوظائف المتاحة!