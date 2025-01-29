أنشيلوتي يثير الجدل حول مستقبل فينيسيوس.. هل ينتقل إلى الدوري السعودي؟

أشعل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الجدل بتصريحاته الأخيرة حول مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث ألمح إلى تفهمه لأي رغبة قد يبديها اللاعب في الانتقال مستقبلاً، بما في ذلك العروض القادمة من الدوري السعودي. هذا التصريح زاد من التكهنات حول إمكانية رحيل نجم ريال مدريد إلى دوري روشن السعودي في الفترة القادمة.

كتب محمد سعد – تلقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني أسئلة عدة بشان مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق الإسباني وإمكانية الرحيل عن صفوف الفريق في ظل تلقي العديد من العروض السعودية المميزة وذلك وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا:

“أفهم كل شيء في كرة القدم. لقد فهمت أيضًا سبب اعتزال كروس، وهو شيء لم يفعله سوى قِلة قليلة، هذه القرارات فردية، لكنني قلتها بالفعل، أراه سعيدًا، راغبًا في البقاء هنا والفوز بالألقاب مع ريال مدريد. أعتقد أنه سيختار المجد”.

وكشفت بعض التقارير الصحفية إن النجم البرازيلي تلقى عروض بالجملة للرحيل عن صفوف الملكي في الميركاتو الصيفي القادم، مع توضيح من الملكي بإمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في حال كسر الشرط الجزائي فقط لا غير.

تصريحات أنشيلوتي فتحت باب التأويلات حول مستقبل فينيسيوس، فهل يكون الدوري السعودي وجهته القادمة أم يستمر في مشواره مع ريال مدريد؟ الأيام القادمة قد تحمل المزيد من الوضوح حول مستقبل النجم البرازيلي.