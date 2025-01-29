البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين برواتب تنافسية

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، مع تقديم رواتب تنافسية وحوافز مغرية. وتأتي هذه الفرص ضمن جهود البنك لاستقطاب الكفاءات المؤهلة، مما يفتح المجال للباحثين عن فرص عمل متميزة في بيئة عمل احترافية ومتطورة.

كتب محمد سعد – كشف البنك الإسلامي للتنمية، من خلال موقعه الإلكتروني، عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين، حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل ضمن مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة، وذلك تحت المسميات الوظيفية (مساعد أول/ تنمية الموارد البشرية والنمو، ومدير المكتب الخلفي للخزانة).

وأكدت إدارة البنك أن التقديم على تلك الوظائف متاح الآن، عبر موقع البنك الإلكتروني للتوظيف، على أن يستمر التقديم لفترة محدودة فقط، حتى يوم 9 فبراير 2025م المقبل، وللتقديم على واحده من وظائف البنك المطلوبة أو الإطلاع على تفاصيل أكثر بخصوص شروط القبول، قم بزيارة الرابط التالي اضغط هنا.

إذا كنت تبحث عن فرصة وظيفية مميزة في قطاع المصارف والتمويل الإسلامي، فإن البنك الإسلامي للتنمية يتيح لك الفرصة الآن. لا تفوت الفرصة وسارع بالتقديم قبل انتهاء المدة المحددة!