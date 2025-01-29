شركة أيوا للبصريات توفر وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 6000 ريال – قدم الآن!

أعلنت شركة أيوا للبصريات عن فتح باب التوظيف واستقبال طلبات التقديم للوظائف الشاغرة لديها، برواتب تصل إلى 6000 ريال سعودي. وتعد هذه الفرصة مثالية للراغبين في العمل ضمن بيئة مهنية متميزة في مجال البصريات، حيث توفر الشركة مزايا تنافسية وفرصًا للتطور الوظيفي.

كتب محمد سعد – تستعد شركة أيوا للبصريات لاستقبال شهر رمضان الكريم عن طريق توفير وظائف موسمية أو دوام كامل برواتب مجزية من 5 إلى 6 ألاف ريال سعودي في جميع المدن السعودية.

وهي الوظائف المتاحة لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس في المسميات التالية: “مستشار مبيعات، مسؤول تدريب، فني بصريات، أخصائي بصريات، مسؤول التسوق البصري للمتجر”.

وبدءًا من اليوم وإن كنت من سكان: “الرياض، الخبر، الدمام، مكة المكرمة، جدة، الإحساء، المدينة، القصيم، الخرج، الطائف، تبوك، خميس مشيط، أبها، القطيف، حفر الباطن، حائل، نجران، الجبيل، ينبع، عرعر” سيمكن لك التقديم على تلك الوظائف من خلال ملء النموذج الإلكتروني التالي “من هنا“.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل برواتب مجزية في قطاع البصريات، فشركة أيوا تقدم لك الفرصة الآن. لا تفوت هذه الوظائف وسارع بالتقديم للاستفادة من هذه الفرصة المميزة.