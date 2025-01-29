دوران يحسم موقفه ويتمسك بالانتقال إلى النصر السعودي.. تطورات مثيرة مع أستون فيلا

في تطور جديد لملف الانتقالات، كشفت تقارير أن النجم البلجيكي ليون بايلي دوران متمسك بفكرة الانتقال إلى نادي النصر السعودي، رغم تعقيدات المفاوضات مع ناديه الحالي أستون فيلا. هذه المستجدات تفتح الباب أمام احتمالية حسم الصفقة قريبًا، وسط ترقب جماهيري كبير لموقف النادي الإنجليزي من العرض السعودي.

كتب محمد سعد – ظهرت بعض التقارير الصحفية من بعض الصحف السعودية الموثوقة التي أشارت إن نادي النصر السعودي ما زال في صراع التعاقد مع النجم الكولومبي جون دوران مهاجم نادي استون فيلا الإنجليزي وقال مصدر مقرب من اللاعب في الساعات الأخيرة عن تلك المفاوضات:

“في الوقت الحالي ينتظر أستون عرض النصر الرسمي بالفعل من أجل مناقشة رحيل دوران عن الفريق رغم التمسك باستمراره إلا أن حال وصول عرض لا يمكن رفضه سيرحل اللاعب”.

ومن المرتقب أن تتم الصفقة في الساعات القادمة بعد تقديم النصر السعودي عرض رسمي للنادي الإنجليزي وصلت قيمته إلى 70 مليون يورو وهو ما يراه النادي الإنجليزي مناسب جدًا في فترة الانتفالات الشتوية في يناير.

مع استمرار تمسك دوران بالانتقال إلى النصر، يبقى القرار النهائي بيد أستون فيلا الذي يدرس خياراته بشأن مستقبل اللاعب. فهل ينجح العالمي في إتمام الصفقة قريبًا أم أن المفاوضات ستأخذ منحى آخر؟