الأهلي السعودي يصدر بيانًا رسميًا بشأن مستحقات إعارة ديانج.. والخلود يطالب بالسداد

أصدر النادي الأهلي السعودي بيانًا رسميًا أكد فيه حرصه على الحفاظ على العلاقات الودية بين الأندية السعودية، وذلك ردًا على طلب نادي الخلود المتعلق بسداد مستحقات إعارة اللاعب أليو ديانج. وشدد الأهلي على التزامه باللوائح والقوانين، وسط تطورات مثيرة في هذا الملف المالي بين الناديين.

كتب محمد سعد – نشر نادي الأهلي المصري بيان رسمي مساء الأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليطالب نادي الخلود السعودي بضرورة دفع مستحقات إعارة النجم المالي أليو ديانج والذي كان من المقرر دفعها في 15 سبتمبر الماضي بعد تأخرها لأكثر من 3 أشهر وجاء البيان كما يلي:

“رفضنا التصعيد خلال الفترة الماضية انطلاقا من العلاقات الطيبة بين الناديين الشقيقين، فضلا عن العلاقة المتميزة التي تربط الأهلي بكل أشقائه من الأندية السعودية، أرسل النادي منذ إعارة ديانج عدة خطابات في هذا الإطار بتاريخ 10 و28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي للاتحاد السعودي لكرة القدم للمطالبة بالمستحقات”.

وتابع: “أرسلنا خطابا يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري إلى رابطة دوري المحترفين ولجنة الاستقطابات، للرد على مراسلات الأهلي وسداد المبلغ المستحق تجنبا للدخول في أية نزاعات قضائية، وهو ما لا يتمناه النادي”.

وأتم البيان: “ينتظر الأهلي رد نادي الخلود الشقيق وقيامه بسداد المبلغ خاصة أن الخطاب الوحيد الوارد من النادي السعودي إلى الأهلي كان بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي يعتذر فيه عن تأخير سداد المبلغ المستحق”.

مع تزايد الضغوط من جانب نادي الخلود، يترقب الجميع رد الأهلي بشأن سداد مستحقات إعارة ديانج، وسط تأكيدات من الإدارة على احترامها للعقود المبرمة. فهل تشهد الأيام القادمة حلاً لهذه الأزمة أم تستمر المناوشات؟