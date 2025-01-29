المفرج يعلق على رحيل نيمار من الهلال السعودي وتنازله عن الأموال للعودة إلى سانتوس

في تطور مفاجئ، تحدث فهد المفرج، الإداري بنادي الهلال السعودي، عن كواليس رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الفريق، مؤكدًا أن اللاعب تنازل عن جزء من مستحقاته لتسهيل انتقاله إلى ناديه السابق سانتوس. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا بين جماهير الهلال، خاصة بعد التوقعات الكبيرة التي كانت معلقة على اللاعب قبل إصابته.

كتب محمد سعد – تضاربت مشاعر جماهير نادي الهلال السعودي في الساعات الأخيرة ما بين سعيد لرحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور أو حزين على رحيله وفترته القصيرة مع الفريق والذي افسدتها الإصابات، حتى ظهر المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي السيد فهد المفرج ليتحدث عن رحيل نيمار عن الهلال وقال: “حديث نيمار عن الفريق يبيّن عظمة وقيمة وتاريخ نادي الهلال”.

وأضاف: “قد يعتقد الكثير أن صفقة نيمار مالية بحتة، لكن هذا غير صحيح، لقد كان جزءا منا، وبيئة الهلال عائلية وقريبة ومميزة له وللجميع، رغم عدم مشاركة نيمار مع الفريق، سيبقى ضمن لائحة شرف النادي، وعلاقتنا باللاعبين لا تقتصر على البطولات أو المباريات فقط، بل تربطنا بهم علاقة ومسيرة”.

وأوضح: “نيمار قضى معنا موسمًا ونصف، بغض النظر عما حدث خلال تلك الفترة، أشكره جزيل الشكر، خاصة على حرصه على توديع زملائه، ولو كان لاعبا آخر كان سيغادر دون الالتفات إلى ذلك”.

وأتم: “أنا لا أدافع عن نيمار، لكن الحقيقة أنه لم يغادر الهلال بعد أن أخذ المال، بل ترك المال وغادر لأنه يرغب في لعب كرة القدم والمشاركة في المباريات”.

رحيل نيمار عن الهلال يعكس رغبته في العودة إلى بلاده رغم التخلي عن بعض المستحقات المالية. والآن، تترقب جماهير الهلال تحركات الإدارة لتعويض غياب النجم البرازيلي بصفقة جديدة تليق بطموحات الفريق.